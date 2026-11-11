Look Madrid impulsa el Speaker Corner como espacio de formación e innovación para profesionales de la estética

LOOK Madrid 2026 impulsa el Speaker Corner. - IFEMA MADRID

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Look Madrid 2026, la Feria Internacional de Belleza Profesional organizada por Ifema Madrid, impulsará el Speaker Corner como espacio para la formación, la innovación y las nuevas técnicas y soluciones para el sector con una amplia programación centrada en estos temas.

El Speaker Corner será uno de los principales puntos de encuentro de esta agenda, que se completará con el XVIII Congreso de Estética y La Noche de la Belleza, tres propuestas que ofrecerán al profesional experiencias, tendencias y nuevas oportunidades de conexión dentro de la industria, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

En concreto, el Speaker Corner acogerá del 13 al 15 de noviembre en el Pabellón 14 del Recinto Ferial ponencias y demostraciones que abordarán ámbitos como el skincare y la longevidad de la piel, la bioestimulación cutánea, la aparatología, la medicina estética, los tratamientos faciales y corporales, el maquillaje, la depilación láser, las cejas y pestañas, así como la incorporación de la inteligencia artificial y la digitalización a la gestión de los centros.

Una diversidad de contenidos que busca que el profesional pueda acercarse a algunos de los ámbitos que están marcando la evolución de la estética, desde nuevos protocolos para el cuidado y rejuvenecimiento de la piel hasta el uso de polinucleótidos, exosomas o criolipólisis, sin olvidar las soluciones dirigidas a mejorar la gestión, automatización y rentabilidad de los negocios de belleza.

El espacio contará con la participación Zemits, Treatwell, Nujuve, SQT Spain, PAESE Cosmetics, Armesso, Thuya, Zisu'c, STRIORT, Chebai Derma, Renova Thermal, Thuya, Lorena Trenado, VENUS Aesthetic Intelligence, HeyDiga, Wilapp, Booksy, Laboratorios Kapyderm, Striort, Peanilla Cosmetics, Aurora3D y Cryoskin Revolution acercarán sus propuestas, tratamientos, tecnologías y demostraciones a los profesionales. Acogerá además la entrega de premios del Campeonato de Cejas y Pestañas by Thuya.

XVIII CONGRESO DE ESTÉTICA

Junto al Speaker Corner, el XVIII Congreso de Estética abordará cuestiones vinculadas al liderazgo, la gestión empresarial, la aparatología, el diagnóstico, el branding, la comunicación y la inteligencia artificial aplicada al negocio.

Presentado por la periodista Aránzazu Santos López y con apertura institucional de Julia González, directora de Look, reunirá a Jesús Peral, Ezequiel Olmos, Miriam Collado, Iris Palencia, Natalia Ribé, Carmen Navarro, Yvette Pons, Diana Montoya, Montse Pibernat, Cristina Galmiche, Jesús Reyes y Sonia Boost.

Los participantes compartirán distintas perspectivas sobre los retos actuales de la profesión y las herramientas necesarias para impulsar los negocios de belleza. El programa incluirá además un cóctel cortesía de Opphalo.

La programación dedicada a la estética tendrá otro de sus grandes momentos en La Noche de la Belleza, patrocinada por Kapyderm y Wilapp. La cita reunirá a empresas, marcas, profesionales y referentes del sector en una velada concebida para favorecer las relaciones profesionales, intercambiar experiencias y ampliar la red de contactos dentro de la industria.