Mans gana el premio Mercedes Benz a la Mejor Colección en la pasarela MBFWMadrid

Mans, ha resultado ganador del primer Premio Mercedes Benz Fashion Week a la mejor colección de la 83 edición de la pasarela. - Organización

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, ha celebrado la ceremonia de entrega del nuevo premio Mercedes Benz a la Mejor Colección, que ha sido para Mans, además de entregar los premios NARS a Mejor Modelo, al Mejor Maquillador y el Premio Honorífico EGO.

Mans ha resultado ganador del primer Premio Mercedes Benz Fashion Week a la mejor colección de la 83 edición de la pasarela. La firma se alza con el galardón con una colección que "une la precisión de la sastrería tan propia de la marca con la ligereza de las mariposas de Van Gogh, creando siluetas limpias y en movimiento", ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Por su parte el Premio NARS al Mejor Maquillador se entregó a José Belmonte, "un nombre fundamental en la estética de la pasarela española durante más de 25 años". Con una carrera sólida, Belmonte ha demostrado "un dominio técnico excepcional y una creatividad que transforma cada look en una extensión del concepto artístico de los diseñadores".

El presidente de Sisheido, Frans Reina, entregó a Julia Pachá, una de las figuras más destacadas de la nueva generación de modelos españolas, el Premio a la Mejor Modelo x NARS. Su trayectoria, marcada por su versatilidad, le ha permitido colaborar con diseñadores consagrados y firmas emergentes. El jurado reconoce en Pachá "no solo su impecable desempeño sobre la pasarela, sino también su capacidad para elevar cada colección que interpreta, consolidándose como un referente de estilo, profesionalidad y sensibilidad artística dentro del sector".

La tarde también acogió la entrega, por parte de la directora general de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, Laura Martínez Cerro, del Premio Honorífico EGO, impulsado por la Comunidad de Madrid, patrocinador principal de la plataforma EGO en su 20º aniversario. El galardón fue para Andrés Aberasturi, creador y comisario de EGO, así como fundador y presidente del Pelonio Group.

La noche de reconocimientos reafirmó, en palabras de la directora general de Negocio de Ifema Madrid, Arancha Priede, la misión de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid: "impulsar la excelencia, la creatividad y la visión contemporánea de la moda española".

TALENTO EMERGENTE

Por otra parte, y en el marco de la celebración del 20º aniversario de EGO, la plataforma de talento emergente de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Gorobei se alzó como una de las voces más prometedoras del nuevo diseño español tras recibir el Premio Showroom EGO New Brand. Además, Baro Lucas fue seleccionado con el Premio Maison Pyramide, un reconocimiento que "reconfirma la expansión internacional por parte de la pasarela madrileña".

Este premio, entregado por el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, Luis Martín Izquierdo, quiere poner en valor el apoyo de la Comunidad de Madrid como "uno de los principales impulsores de la moda española, consolidando su apoyo no solo a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, sino especialmente a la plataforma EGO en su 20º aniversario".

"Para nosotros es fundamental acompañar a las nuevas generaciones de diseñadores con herramientas reales de crecimiento. Gorobei representa a la perfección ese talento que busca innovar y proyectarse con una identidad propia. Este premio es el comienzo de un camino prometedor", señaló el viceconsejero.

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