Más de 550 personas en 34 modalidades han participado en la competición de FP SpainSkills 2026

SpainSkills 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 550 personas en 34 modalidades han participado en la competición de Formación Profesional (FP) SpainSkills 2026, que ha sido clausurada por la secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

El certamen se ha celebrado del 24 al 28 de febrero en Ifema Madrid y ha contado con la colaboración de más de 130 empresas patrocinadoras. Monterrubio ha definido SpainSkills como "la fiesta de la Formación Profesional" donde ha observado "el juego limpio, el compañerismo, la camaradería y el respeto" de los competidores.

"He visto gente animando al de al lado, ayudando, compartiendo aprendizajes, levantándose después de un fallo y volviendo a intentarlo. Eso también es Formación Profesional. No solo competir sino ser profesionales", ha destacado.

También ha querido lanzar un mensaje a los participantes. "Tenedlo claro, no hay profesiones de hombres o de mujeres, de chicos o de chicas, lo que hay es personas con talento en la Formación Profesional", ha aseverado.