Más de 597.000 personas disfrutaron de los 19 eventos de ocio programados en Ifema Madrid la pasada Navidad

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 597.000 asistentes disfrutaron de los 19 eventos de ocio programados por Ifema Madrid durante las pasadas navidades, con espectáculos como Circlassica o conciertos como los de Alejandro Fernández o Camilo.

"Estas cifras demuestran que año tras año Ifema Madrid cobra un mayor peso para los promotores de grandes eventos de todo el mundo. Ofrecemos soluciones a medida de cada cliente que, unidas con la gran capacidad y conectividad de nuestros recintos, permiten que miles de personas disfruten del mejor ocio y experiencias en directo en la capital", ha subrayado el director de Ferias de Público y Eventos de Ocio en Ifema Madrid, Asier Labarga.

De esta forma, a lo largo de 2024, el Recinto Ferial acogió un total de 49 evento de ocio, elevando el atractivo turístico de Madrid, han concentrado a más de 1,9 millones de asistentes, ha destacado Ifema Madrid en un comunicado.

En la programación navideña destacaron los conciertos de Starlite Christmas, que esta edición recibieron a grandes artistas internacionales de la talla de Alejandro Fernández, Camilo, Black Eyed Peas, Il Divo, Hombres G o Isabel Pantoja, entre otros.

También los espectaculares shows de Circlassica, Réquiem: Sinfonía final, Malinche o WAH Show; Oro Viejo by DJ Nano, los conciertos indoor de la mano de Music Hall, con The Dire Straits Experience, Gipsy Kings o Sacro by Mëstiza, entre otros, o el gran evento para amantes de los esports, Gamergy.

A ellos se unió la ya tradicional Feria del Ocio Infantil y Juvenil, Juvenalia, o la exposición inmersiva Marvel: Universe of Superheroes, que ha prorrogado su estancia en Ifema Madrid hasta el próximo 30 de marzo.

Bajo la marca Ifema Madrid Live, la institución ferial refuerza su compromiso con el turismo de ocio de calidad, posicionándose como un referente en la oferta cultural y de entretenimiento en Madrid.

"Una actividad que va más allá de las ferias y congresos que alberga en sus instalaciones y que se ha convertido en uno de los pilares estratégicos de sus líneas de negocio, impulsando el ocio de calidad, y colaborando con destacados productores y promotores de la industria del espectáculo y la música", ha subrayado la institución ferial.