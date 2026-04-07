Más de 90 anticuarios y galerías se darán cita en Antik Almoneda, la feria del coleccionismo y el arte vintage

Archivo - Ifema.- Antik Almoneda celebra este martes su jornada de puertas abiertas con acceso gratuito a todos los visitantes - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Antik Almoneda, la feria dedicada a la decoración, el coleccionismo, el arte y la moda vintage, celebrará su 43ª edición del 11 al 19 de abril en el pabellón 12 de Ifema Madrid, en el que se darán cita más de 90 anticuarios y galerías con objetos de colección y obras de arte desde el siglo XVIII hasta los años 60 y 70.

Coleccionistas y amantes del arte, la decoración y la moda tendrán la oportunidad de encontrar piezas únicas de otras épocas que van desde piezas de la época Art Decó y joyas hasta libros, alfombras o pinturas y esculturas, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

La feria madrileña, abierta al público y de venta directa, dedicará además una jornada exclusivamente a los profesionales este jueves --previo registro-- para facilitar las compras a decoradores, interioristas, anticuarios, almonedistas, arquitectos. También se dedicará, como ya es habitual, un día de puertas abiertas el martes 14 de abril, con acceso gratuito a todos los visitantes.

Como novedad, la feria incorpora la exposición 'Music Icons: La memorabilia de las estrellas', realizada en colaboración con el coleccionista Adrià Codina Ferrer, que reúne piezas originales de grandes figuras de la música de los últimos 70 años como Freddie Mercury, Michael Jackson, Elton John, David Bowie o Rosalía, incluyendo objetos emblemáticos utilizados en conciertos, videoclips y momentos históricos de sus carreras.

PIEZAS CON HISTORIA

La decoración y la mesa tendrán un especial protagonismo con la oferta de muebles de gran calidad; desde una pareja de butacas de Paolo Buffa, años 50; una lámpara de mesa original de Ecolight Milano, Italia, finales de los 60; un gabinete Art Déco de Jules Leleu, Francia, finales de los 40 firmado; una pareja de rinconeras Jacob; un secrétaire francés del siglo XIX en madera maciza con pátina original o una butaca 'Orchidée' de Michel Cadestin para Airborne (1968) y mesa española de finales del siglo XVIII con talla original.

A estos, se suman otros objetos decorativos como un jarrón de cristal de Murano (Italia, años 60-70), una pareja de tibores tibetanos con incrustaciones de hueso o escultura de perdices en bronce (siglo XIX), firmada por el artista danés Pr. Jenssen.

Para los amantes de la joyería, bisutería y relojería, la feria propone también un abanico de piezas para todos los estilos: collares de azabache y cristales austriacos (finales del siglo XIX-años 50); brazalete italiano del XIX en filigrana de oro y coral; brazalete francés del XIX en oro con aguamarina y perlitas; y brazalete inglés articulado en forma de serpiente en oro, turquesas, granates y diamantes.

Aquellos que buscan lucir un look vintage, actual y a la moda, combinando prendas y complementos, Antik Almoneda está listo para encontrar ropa y accesorios únicos y con sabor. Desde bolsos, cinturones, pañuelos, gorros y sombreros, hasta abrigos, cuellos, zapatos y pantalones.

Los aficionados al coleccionismo tendrán oportunidad de adquirir instrumentos musicales, juguetes de principios de siglo, máquinas de escribir y de fotos, abanicos, bastones, globos terráqueos, cerraduras, postales, libros, candelabros, lámparas, binoculares, bronces, cajas de música, microscopios, plata, porcelana, cristalería, mantones, encajes, mantillas, alfombras, tapices y relojes, entre otros, conforman una interesante propuesta para todos los asistentes.

Igualmente, pondrá a disposición de los visitantes obras plásticas de artistas como Manolo Valdés, Juan Barjola, Diego Rivera, Óscar Domínguez, Joan Miró, Patrick Hughes, Rafael Barrios, María Blanchard, Jorge Oteiza y Menchu Gal. También habrá propuestas de ediciones de libros de artistas, numeradas y firmadas, como Aurea dicta de Miquel Barceló, Dalí, les mil i una nits, o Antoni Tàpies, biografia d'un Compromís.

Antik Almoneda acogerá piezas de alto valor histórico como una escultura de un noble del Imperio Antiguo egipcio (IV-V dinastías, c. 2625-2450 a. C.) en granodiorita; un torso de Venus Púdica romano (siglos I-II d. C.) en mármol; un grupo de Afrodita y Eros del periodo helenístico (siglos III-II a. C.) en mármol, y un mosaico romano (siglos I-II d. C.). Por otro lado, destacará una cabeza fósil de oso cavernario (Rumanía, Pleistoceno), pieza excepcional por su estado de conservación y procedencia.

Además, la feria contará con un programa de actividades que incluirá talleres de restauración, charlas especializadas, encuentros con expertos y sesiones divulgativas sobre historia del arte, el coleccionismo y la cultura japonesa, así como presentaciones vinculadas a la exposición 'Music Icons'.