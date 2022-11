Meat Attraction presenta su edición del próximo año a empresas del sector cárnico de Cataluña

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Meat Attraction, que tendrá lugar del 6 al 8 de marzo de 2023 en el recinto ferial de Ifema Madrid, ha presentado su edición del próximo año a empresas del sector cárnico de Cataluña.

En colaboración con Anafric, el acto ha reunido a alrededor de 50 empresas del sector cárnico para analizar la situación actual de esta industria, la incertidumbre que rodea la toma de decisiones, además de buscar soluciones a "la difícil coyuntura que afronta para los próximos meses", ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Para la directora de Meat Attraction, María José Sánchez, la nueva edición de la feria "es una oportunidad para las empresas cárnicas de Cataluña que van a poder reunirse durante tres días con compradores de más de 40 países".

Además, al pasar a ser una feria bienal, los profesionales no tendrán esta oportunidad hasta el año 2025.

"Con la colaboración del ICEX invitamos a más de 150 compradores internacionales con quien podrán iniciar conversaciones para ventas internacionales, ya que las exportaciones son una de las soluciones a la difícil situación que existe hoy en día para los empresarios cárnicos", ha señalado.

La presentación contó con la intervención de Mike Rosenber, Professor of the Practice of Management del Departamento de Dirección Estratégica de la IESE Business School, quien ha expuesto la situación de la economía mundial y ha indicado que "los directivos de las empresas tienen que estar más atentos a lo que ocurre en los países donde operan y prevenir posibles problemas que puedan generarse por cambios en la situación política o económica de los mercados internacionales".

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda, bajo el título 'En la búsqueda de soluciones a la situación actual'. En esta, los expertos coincidieron en que, ante la situación actual, el comercio exterior es un eje estratégico de desarrollo para la industria española.

PRODUCTOS Y SOLUCIONES PARA EL SECTOR CÁRNICO

Meat Attraction aglutinará todos los productos y soluciones del sector cárnico y se presenta al sector "como una fuente de oportunidades de negocio y de acceso a nuevos mercados exteriores y clientes".

Además, es un punto de encuentro donde cruzar intereses de todos los agentes que intervienen en el proceso de producción y venta; desde los mataderos, pasando por las salas de despiece, las industrias elaboradoras, las empresas especializadas en almacenamiento y transporte, así como la comercialización y la distribución al mercado interior y exterior, tanto al sector retail como al horeca.

Sánchez ha confirmado en Barcelona que Ifema Madrid destinará una inversión de 500.000 euros a dichos programas. Hasta la fecha, Meat Attraction ha recibido más de 100 solicitudes de participación en la feria de empresas cárnicas, que compartirá fechas con HIP, un certamen específico para el sector de la restauración.