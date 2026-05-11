La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se celebrará este año del 14 al 19 de septiembre

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid SS26 confirma sus fechas de celebración del 14 al 19 de septiembre - IFEMA MADRID

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La pasarela de moda Mercedes-Benz Fashion Week Madrid SS26 se celebrará este año del 14 al 19 de septiembre en Ifema Madrid con seis días de desfiles que reforzarán la apuesta de los organizadores por "la internacionalización del evento".

Esta edición, que ya ha abierto el plazo de inscripción para las firmas interesadas, buscará consolidar la nueva etapa de la pasarela en torno al "talento, industria, internacionalización y artesanía", sus cuatro "ejes estratégicos clave", ha informado la institución ferial en un comunicado.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se celebrará en la tercera semana de septiembre con la edición Spring/Summer en un formato que refuerza su integración con la ciudad y su apuesta por nuevos públicos, nuevos espacios y nuevas experiencias.

La cita comenzará el lunes 14 de septiembre en Ifema en una jornada marcada además por la expetación generada por el regreso de la Fórmual 1 a Madrid, conectando así "la moda con uno de los acontecimientos deportivos más relevantes del año".

A partir del martes, MBFW se desplegará reforzando el diálogo entre moda, arte, cultura, arquitectura y artesanía, reafirmando su vocación de "abrirse a la ciudad, acercar la moda a nuevos públicos y generar un recorrido cultural" por distintos espacios de Madrid.