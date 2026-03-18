Mercedes-Benz Fashion Week Madrid inaugura su edición de marzo con Johanna Ortiz, Juan Vidal y MANS

Johanna Ortiz - IFEMA MADRID

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid dio este martes el pistoletazo de salida a su edición de marzo con 'Alma', la colección de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz, junto a las propuestas de Juan Vidal y MANS.

Esta cita con la moda, organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, comenzó oficialmente este martes en el Círculo de Bellas Artes, de la mano de Ortiz. Así, la propuesta, que destacó por las siluetas fluidas, los colores vibrantes y una artesanía "depurada", sirvió como "puente creativo" entre España e Hispanoamérica, ha explicado el Consorcio en un comunicado.

Por otro lado, este miércoles, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles ha acogido los desfiles de SEV (Sophie et Voilà), Juan Vidal, Pedro del Hierro, Isabel Sanchis y Claro Couture. Así, la jornada ha concluido con un desfile homenaje a los 30 años de trayectoria de Teresa Helbig.

En concreto, esta edición se prolongará hasta este domingo y se desarrollará en espacios como el Palacio de Cibeles o el Palacio de Fernán Núñez y, a partir de este viernes, en Ifema Madrid. Asimismo, participarán un total de 40 creadores distribuidos en cinco jornadas.

OPENING DINNER BY NARS Y LOS PRIMEROS PREMIOS

Respecto a la Opening Dinner by NARS, celebrada en el Teatro Real de Madrid, la pasarela entregó sus primeros galardones de la edición. En este sentido, el Premio MBFWM a Diseñador Nacional fue concedido por el Ayuntamiento a Juan Vidal, reconociendo su trayectoria y su aportación a la proyección global del diseño español.

En cuanto al Premio MBFWM a Diseñador Internacional, recayó en Johanna Ortiz, quien fue destacada por su capacidad para integrar "cultura, innovación y sensibilidad contemporánea". Por último, el Premio Ícono NARS se otorgó a MANS, firma liderada por Jaime Álvarez, por su creatividad e identidad visual.

PRÓXIMA EDICIÓN DE MBFWM

Asimismo, Ifema Madrid ha adelantado que la próxima convocatoria de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, "articulará un relato en torno al reconocimiento, la visibilidad y el impulso real a la industria". También, ha indicado que participarán diferentes empresas e instituciones como patrocinadoras.

En este sentido, en está edición de marzo, se ha mantenido como patrocinador principal a Mercedes-Benz, al que se ha sumado NARS como nuevo patrocinador principal y maquillaje oficial. También contará con Iberia y La Casa de las Carcasas como patrocinadores, y la Diputación de Almería, Tequila 1800, UDIT, Schweppes, CEOE Castilla y León, Málaga de Moda y Comunidad de Madrid como colaboradores.

No obstante, se mantiene el grupo '¡HOLA!' como Media Partner y '¡HOLA! TV' como TV Internacional del evento. Por su parte, la plataforma de diseñadores emergentes EGO contará con la Comunidad de Madrid como patrocinador principal y con Pyratex como colaborador en innovación textil.