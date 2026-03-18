Mercedes-Benz Fashion Week premia a los diseñadores Johana Ortiz, Juan Vidal y MANS

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid premia a Johana Ortiz, Juan Vidal y MANS. - IFEMA MADRID

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, inauguró este martes su nueva edición con la Opening Dinner by NARS en el Teatro Real, en la que se reunieron diseñadores, líderes de la industria, agentes culturales y voces influyentes del panorama creativo y se premiaron a los diseñadores Johana Ortiz, Juan Vidal y MANS.

Según ha indicado Ifema Madrid en un comunicado, el Premio MBFWM a Diseñador Nacional ha sido otorgado por el Consistorio y entregado por el coordinador general de Economía del Ayuntamiento, Óscar Romera, para el diseñador Juan Vidal.

El galardón reconoce "una trayectoria consolidada" que ha contribuido a expandir la identidad estética del diseño español y a situar "su sensibilidad creativa" en el imaginario global.

Por otro lado, el Premio MBFWM a Diseñador Internacional, también concedido por el Gobierno local y entregado por la Chief Revenue Officer de Poshmark, Elisabeth von der Goltz, fue para la diseñadora Johanna Ortiz.

El jurado destaca "su capacidad" para trascender fronteras a través de una propuesta que integra cultura, innovación y sensibilidad, conectando con audiencias globales e impulsando "un diálogo entre tradición y contemporaneidad".

En el marco de la Opening Dinner también se hizo entrega del Premio Icono NARS, otorgado por la empresaria Leandra Medine al diseñador de MANS Jaime Álvarez cuya autenticidad, magnetismo visual y presencia creativa han logrado trascender "la temporalidad de las tendencias".

APOYO EMPRESARIAL A LA INDUSTRIA DE LA MODA

La próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid no solo reunirá a diseñadores consagrados y nuevas voces del diseño, sino que articulará "un relato en torno al reconocimiento, la visibilidad y el impulso real a la industria".

Además, esta edición estará respaldada por la participación de diferentes empresas e instituciones como patrocinadoras, demostrando "el apoyo incondicional a la moda". En esta edición, mantiene "su compromiso" como patrocinador principal Mercedes-Benz, al que se suma NARS como nuevo patrocinador principal y el maquillaje oficial.

Además, MBFWMadrid contará con Iberia y La Casa de las Carcasas como patrocinadores, y la Diputación de Almería, Tequila 1800, UDIT, Schweppes, CEOE Castilla y León, Málaga de Moda y Comunidad de Madrid como colaboradores. Además, se mantiene el compromiso del grupo ¡HOLA! como Media Partner y ¡HOLA! TV como TV Internacional del evento.

Para la plataforma de diseñadores emergentes EGO, suman su participación la Comunidad de Madrid como patrocinador principal y Pyratex como colaborador en innovación textil de EGO.