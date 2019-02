La moda infantil llega mañana a Madrid con la 88 edición de la feria FIMI

Publicado 31/01/2019 17:41:15 CET

La Feria Internacional de la Moda Infantil y Juvenil (FIMI) arranca este viernes su 88ª edición, la primera que se celebrará en Madrid tras el acuerdo de cooperación entre Ifema y Feria de Valencia, en la que se expondrán las propuestas de las marcas "más punteras del panorama".

El Pabellón 14 del recinto ferial de Madrid acogerá el evento del 1 al 3 de febrero, ha informado Ifema en un comunicado.

Más de 200 firmas expondrán en esta nueva edición de FIMI, la mayoría de ellas nacionales,a las que se suman otras procedentes de Alemania, Argentina, Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Turquía, que buscan introducirse en el mercado español.

FIMI espera la llegada de compradores extranjeros procedentes de más de 40 países entre los que se encuentran Arabia Saudí, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Rusia, Sudáfrica o Ucrania.

La feria incluirá "todos los estilos para vestir a los más pequeños", de importantes firmas como Abel & Lula by Mayoral; Belán; Canadá House; las italianas Please; Birba y Trybeyond del grupo Mauli; o las portuguesas Laranjinha, Play Up o Ponto por Ponto.

Asimismo, en FIMI se darán cita empresas de reciente creación en el espacio New FIMI; complementos o moda pequeña en Petit FIMI, y los jóvenes talentos, estudiantes de diseño de escuelas de toda España.

Además de Moda, FIMI incluirá debate y formación con su programa de Charlas y conferencias 'FIMI 360º Charlas con la Moda' que reunirá a expertos para tratar temas de máximo interés para los visitantes, expositores, estudiantes y medios de comunicación.

Por último, Ifema también acogerá la pasarela 'FIMI Kids Fashion Week' por la que desfilarán catorce firmas como Agatha Ruiz de la Prada, Nieves Álvarez y el reconocido diseñador valenciano Francis Montesinos, que se estrena, tanto en la exposición comercial como en la pasarela, con su primera colección de moda infantil de ceremonia 'En Alas de las Hadas' de la mano de la firma Creaciones Alber.