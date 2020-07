Momad abre su registro de visitantes con entradas gratuitas hasta el 1 de septiembre

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Momad, el Salón Internacional de Textil, Calzado y Accesorios organizado por Ifema, que tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre de 2020, en Feria de Madrid, ya ha abierto su registro de visitantes, ha informado Feria de Madrid en un comunicado.

La entrada será gratuita para los que se registren por la web de la feria hasta el 1 septiembre. A partir de ese momento, los visitantes registrados podrán agendar citas con los expositores y marcas participantes en la feria.

Momad, que se desarrollará con todas las medidas de seguridad, ya cuenta con la participación de reconocidas firmas nacionales e internacionales como el grupo Bestseller - Jack and Jones, Vero Moda, Only, Only and Sons, Pieces, Noisy May, Object, Selected, y Vila, entre otras.

En esta edición las marcas participantes de moda mujer y hombre presentarán una amplia oferta de producto incluyendo moda casual, contemporáneo y urban; moda sostenible; evento y fiesta; baño y lencería; ego (jóvenes diseñadores); showrooms con marcas internacionales; y proveedores para punto de venta y calzado, de las temporadas primavera/verano 21 y otoño / invierno 20-21.

Asimismo, los expositores mostrarán sus últimas propuestas en una convocatoria especial y con un claro enfoque digital. En esta ocasión, momad contará con herramientas digitales que facilitarán la realización de un formato híbrido de feria.

De este modo, el novedoso formato tendrá un espacio dedicado a la exposición física de las colecciones combinado con la integración de herramientas digitales para facilitar el desarrollo del comercio digital.

Eticketing para no esperar colas dentro de las nuevas medidas de seguridad implantadas por Ifema, el eticketing es una de ellas. Tanto expositores como visitantes deberán traer su entrada en formato digital en un dispositivo móvil. De este modo, la entrada se realizará de forma ágil y respetando todas las medidas de seguridad.