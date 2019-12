Momad se celebrará del 6 al 8 de febrero con una importante presencia internacional

Publicado 17/12/2019 16:07:46 CET

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Momad, la feria de la Moda en Madrid, se celebrará del 6 al 8 de febrero en Ifema en una única convocatoria que incluirá la oferta de moda, complementos y calzado referentes a nivel nacional e internacional, ha informado Ifema en un comunicado.

IFema presenta, de este modo, la mayor cita profesional del sector y referencia fundamental para conocer todas las novedades de la próxima temporada.

Momad avanza con fuerza en la comercialización de espacios de su próxima edición, en la que participarán las principales firmas nacionales e internacionales del sector.

Firmas nacionales de gran prestigio vendrán a la feria así como destacados expositores internacionales procedentes de Italia, Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Brasil, Venezuela y Colombia.

Con el objetivo de atraer al visitante profesional, MOMAD Febrero 2020 tendrá representados todos los segmentos del mercado. El salón referente del sector en el Sur de Europa reunirá las propuestas para Otoño/Invierno 2020/21 y la Moda Pronta para Primavera/Verano 2020, clasificadas por estilos de moda, en los sectores de Urban, Piel y Abrigo, Espacio Metro, Calzado, Contemporáneo, Casual, Sostenible, Accesorios, Now y Evento.

Entre las firmas que ya han confirmado su participación en MOMAD se encuentran Corty Bennett, Peletería Campoy, J&M, Banhof, Vidorreta, Azarey, Exe, Menorquinas Popa, Javier Simorra, Alba Conde, Altonadock, Vilagallo, Olga Santoni, Pisonero, The Extreme Collection, Viriato, Anna Mora&Brunella, Ortiz&Reed, Hammerhoj Design, Castor Sunglasses, Maite By Lola Casademunt, Chicback/Chicback, Nekane y Nud, Carla Ruiz, Matilde Cano, etc.

Además, el marcado carácter internacional de Momad quedará también patente con la presencia de las firmas italianas Antonio Arnesano Furs, Marlon, Flo&Clo, Zanetti, Donna Lt, La Fabrique, Cafenoir, Violanti, Suprema, Blue Les Copains, Le Tricot Perugia, Cristina Gavioli, G.Boldetti, Lindas, Elisa Cavaletti, Roberta Biagi y No Secrets.

Las francesas Deeluxe, MZ72 Paris, Fuego, Ananke, Derhy y Lauren Vidal Paris. Las alemanas Esisto, Rofa Moden, Toni Dress, Monari y Ana Alcazar. Las portuguesas Lion Of Porches, Concreto, Philomena y Marita Moreno. Las de Reino Unido Brave Soul y Gina Bacconi. Las holandesas Beaumont, Summum Woman y Freebird. La belga Caroline Biss. Las danesas Signature, Brandtex y Ciso. Las griegas Mat, FT Collection, Le Vertige y Theater. Y las colombianas Studio F y Giovanni López, entre otras.

Momad refuerza, de esta forma, su protagonismo como gran referente y escaparate del sector de la moda, accesorio y calzado. La feria se celebrará del 6 al 8 de febrero de 2020 (de jueves a sábado) en IFEMA en horario continuado de 9.30 a 19h - y el último día hasta las 18h.