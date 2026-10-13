Momad convoca una nueva edición de su concurso para impulsar a nuevas marcas y diseñadores emergentes

MOMAD convoca una nueva edición de MOMAD Talents by ISEM - IFEMA MADRID

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Momad, la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, organizada del 4 al 6 de febrero en Ifema Madrid, ha convocado la XVII edición del concurso Momad Talents by ISEM, una iniciativa orientada a impulsar la proyección de nuevas marcas y diseñadores emergentes del sector de la moda.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre de 2026 y está dirigida a empresas y emprendedores con un máximo de tres temporadas comercializadas en el mercado español, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Consolidado como uno de los principales escaparates para el talento emergente dentro de la industria de la moda, el certamen busca identificar propuestas creativas e innovadoras en las categorías de textil, calzado y accesorios y poner a disposición de sus participantes una plataforma de visibilidad ante compradores, profesionales y empresas del sector.

Las dos firmas ganadoras, que se anunciarán el 20 de noviembre a través de los perfiles sociales de Momad, tendrán la oportunidad de presentar sus colecciones en un espacio propio dentro de la próxima edición de Momad.

Además del espacio expositivo, el concurso contempla para el primer clasificado una beca para cursar el programa Fashion and Creativity Management de ISEM Fashion Business School, que reafirma su apoyo al desarrollo empresarial y profesional de las nuevas generaciones del sector.

Las marcas reconocidas se integrarán en una edición especialmente relevante para el sector, ya que Momad coincidirá del 4 al 6 de febrero con la única edición anual de Intergift y con Bisutex, configurando una gran convocatoria profesional que reunirá en Ifema Madrid a empresas y compradores de moda, complementos, bisutería, decoración y regalo.

Además, de forma paralela, Bisutex mantiene abierta la convocatoria de una nueva edición de Bisutex Talents destinada a impulsar el talento emergente en los sectores de la bisutería y los complementos.