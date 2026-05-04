Momad inaugura el calendario ferial de la moda del 23 al 25 de julio con una propuesta orientada al profesional

MOMAD inaugura el calendario ferial de la moda del 23 al 25 de julio con una propuesta más orientada al profesional. - IFEMA MADRID

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Momad, la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, organizada por Ifema Madrid continúa avanzando en la preparación de su próxima edición que se celebrará del 23 al 25 de julio en el pabellón 5 del recinto ferial con una propuesta más orientada al profesional.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, Momad se convertirá en un escaparate profesional "clave" donde las marcas presentarán sus próximas tendencias para primavera/verano 2027 ante compradores nacionales e internacionales.

Esta edición se articulará en torno a un formato "más selecto y claramente sectorizado", diseñado para "optimizar el recorrido del visitante, mejorar la experiencia de compra y favorecer el descubrimiento de propuestas diferenciales".

La convocatoria pondrá especialmente el foco en "la calidad de la oferta, frente a la cantidad, y en la creación de un espacio ágil y de alto valor añadido para profesionales del sector".

En este contexto, Momad contará con nuevos espacios exclusivos para esta edición como la zona de tendencias que será "un punto de inspiración y detección de nuevas marcas y propuestas con una identidad definida y un posicionamiento alineado con la evolución del mercado".

Por su parte, la zona best sellers reunirá una selección de productos representativos de las marcas expositoras y de las líneas con mejor comportamiento en el mercado.

Ambos espacios funcionarán como un canal directo dentro de la feria, permitiendo a los compradores identificar desde el primer momento "referencias consolidadas y facilitar la toma de decisiones comerciales".

Con el objetivo de reforzar la dimensión de negocio, Momad desarrollará además un potente programa de compradores, orientado a favorecer "la presencia de profesionales nacionales e internacionales y a generar oportunidades reales de encuentro entre marcas y retail especializado".