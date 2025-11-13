Momad, el Salón Internacional de la Moda, vuelve del 5 al 7 de febrero con nuevas colecciones

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Momad, el Salón Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, vuelve del 5 al 7 de febrero de 2026 al pabellón 10 de Ifema Madrid para mostrar las nuevas colecciones de firmas nacionales e internacionales en un espacio de negocio, impulso comercial e innovación para el sector.

Esta nueva edición reflejará "la energía creativa, el potencial de la moda actual, la riqueza, diversidad y calidad de las marcas participantes", en un recorrido por las últimas tendencias en textil, calzado y accesorios, donde la sostenibilidad y la moda española marcarán "el ritmo de la temporada", ha desgranado Ifema en un comunicado.

Con el objetivo de completar la oferta y dibujar una visión global del mercado, Momad volverá a coincidir en fechas con Bisutex, el punto de encuentro profesional de la bisutería y los complementos. Las empresas interesadas en participar ya pueden solicitar su espacio a través del enlace https://www.ifema.es/momad/expositores.

Según el Informe Económico de la Moda en España 2025, el sector aporta el 2,9% del PIB nacional y mantiene "una fuerte vocación exportadora", con más de 23.000 millones de euros en ventas internacionales en 2024. Además, el informe subraya "el papel estratégico de la circularidad y la sostenibilidad como ejes del cambio para la industria".

En este contexto, las nuevas colecciones que se presentarán en el Salón harán una lectura de vanguardia de la artesanía, la funcionalidad y las tendencias de temporada para reflejar el equilibrio entre tradición y modernidad que distingue al producto hecho en España.

Por su parte, el espacio de la Boutique Consciente reforzará su presencia dentro del Salón al reunir nuevas propuestas de moda "responsable y circular", con la participación de varias firmas que apuestan por materiales reciclados, trazabilidad y procesos de bajo impacto, sin renunciar al estilo y la elegancia que definen al sector.

LA PARELA DE MOMAD y EL CONCURSO MOMAD TALENTS BY ISEM

El dinamismo de la moda también se reflejará en los espacios de la feria dedicados a la creatividad y las nuevas propuestas. Por un lado, la Pasarela de Momad regresará en esta edición con un programa de desfiles y presentaciones.

Este espacio volverá a aportar una "visión enriquecedora" para la industria, con actividades que marcarán "tendencia" y abordarán los principales retos del sector, desde la sostenibilidad y la innovación tecnológica hasta la internacionalización de las marcas.

En esta línea, Momad Talents by ISEM abre una nueva convocatoria dirigida a nuevas marcas y diseñadores con un máximo de tres temporadas en el mercado. El concurso, que busca dar visibilidad al talento emergente y las propuestas más innovadoras del sector, seleccionará a dos ganadores que podrán exponer sus colecciones en la próxima edición de Momad en un stand gratuito. Además, el ganador tendrá la oportunidad de cursar el programa Fashion and Creativity Management by ISEM.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto del 1 de noviembre al 10 de diciembre de 2025, y los ganadores se anunciarán el 18 de diciembre en las redes sociales de Momad, tras la deliberación de un jurado profesional. Los interesados pueden presentar su inscripción en este enlace.

La última edición de Momad reunió a más de 300 marcas de 23 países diferentes y aumentó la presencia de visitantes profesionales (+11%) de 70 países respecto a septiembre de 2024.