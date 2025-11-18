Motortec Chile se celebrará en Santiago del 18 al 20 de junio con más de 100 expositoras y 8.000 m2

Archivo - MOTORTEC Chile prepara su quinta edición como espacio clave para el desarrollo del sector automotriz - IFEMA - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) - .

Motortec Chile prepara su quinta edición que tendrá lugar del 18 al 20 de junio de 2026 en el Centro de Eventos y Convenciones Espacio Riesco de la capital chilena con más de 100 empresas expositoras y 8.000 metros cuadrados.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, se trata de un "espacio clave" para el desarrollo del mercado automotriz, reuniendo a empresas, marcas, productos y servicios vinculados a vehículos de pasajeros, de carga, motocicletas y al mundo 'outdoor'. Además, Motortec Chile 2026 convocará a estudiantes de postventa de automoción, "palanca imprescindible para el relevo generacional del sector".

Además, Motortec Chile 2026 incorporará un espacio para una experiencia de 'performance' con un área de encuentro entre empresas, marcas, productos y modelos de vehículos de alta gama y deportivos. Asimismo, se ofrecerá un área especial para vehículos todoterreno, que reúna la oferta de repuestos y accesorios que necesita este tipo de vehículos.

Motortec Chile contará con charlas y actividades para los profesionales, además de promover encuentros entre los visitantes del sector, que apoyen la generación de negocio de las empresas. Además, espera convocar a más de 7.000 visitantes profesionales, así como a los estudiantes que participarán en las IV Olimpiadas Técnicas Motortec, una actividad clave para apostar por el relevo generacional del sector. La edición 2026 será la primera junto a FISA-GL EVENTS como socio estratégico.