Motortec Chile llegará en junio al Centro de Exposiciones Espacio Riesco de la capital

El Mercado Automotriz Chileno Se Cita En La Próxima Edición De MOTORTEC Chile - IFEMA MADRID

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La V edición Motortec Chile tendrá lugar del 18 al 20 de junio de 2026 en el Centro de Exposiciones Espacio Riesco de la capital chilena, organizada por Ifema Madrid y FISA-GL EVENTS.

Una feria que buscará convertirse en referencia del aftermarket del Cono Sur Andino y el gran punto de encuentro para la industria automotriz en Chile, ha destacado Ifema Madrid en un comunicado.

Este relevante sector de la economía chilena supera los 600 millones de dólares anuales, más de 500 millones de euros, en un país que, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas chileno (INE), cuenta con 6,7 millones de vehículos en circulación.

Además, entre 2023 y 2025, Chile registró unas ventas de vehículos nuevos cercanas a las 310.000 unidades anuales de cerca de 80 marcas que operan en el país, y con una fuerte apuesta por la electrificación en los últimos años.

Este parque automotriz tiene una antigüedad media entre 12 y 13 años, lo que confirma una alta demanda de repuestos, talleres mecánicos y servicios de aftermarket.

En esta línea, desde Ifema Madrid han subrayado que eventos como Motortec Chile se configuran como "una importante palanca para conectar a la industria de la postventa con un mercado abierto".

En su próxima edición, según los organizadores, reafirmará su vocación de convertirse "en el punto de encuentro imprescindible para profesionales, empresas, instituciones educativas y futuros técnicos, contribuyendo activamente al fortalecimiento y la evolución de la postventa de automoción en Chile y en el conjunto de la región".