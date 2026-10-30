La Noche de la Belleza vuelve a Look Madrid para conectar a los líderes del sector

LOOK Madrid 2026, el Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral organizado por IFEMA MADRID, celebrará el próximo sábado 14 de noviembre una nueva edición de La Noche de la Belleza - IFEMA MADRID

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Look Madrid 2026, el Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral organizado por Ifema Madrid, celebrará el próximo 14 de noviembre una nueva edición de La Noche de la Belleza, el encuentro que conectará a los distintos actores de la industria.

Patrocinada por Kapyderm y Wilapp, la cita tendrá lugar a partir de las 20.30 horas y pondrá el broche final a una jornada dedicada al conocimiento, la inspiración y las relaciones profesionales dentro de la industria de la belleza, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Empresas, marcas, profesionales y referentes de la belleza podrán fortalecer relaciones, intercambiar ideas y ampliar su red de contactos en una velada que responde a la importancia que tiene el intercambio directo de experiencias profesionales para el crecimiento del sector.

"Desde Wilapp nos sumamos al patrocinio de La Noche de la Belleza porque creemos en el valor de este sector y en la importancia de apoyar a los profesionales que lo hacen crecer", ha destacado Aurora Cerdán, CEO de la compañía.

En este sentido, ha subrayado que se trata de una "oportunidad" apra acercarse a ellos, "dar visibilidad a la digitalización y compartir una noche que reconoce el talento y la evolución de la industria". "Nuestro objetivo es ofrecer soluciones tecnológicas intuitivas y adaptadas a las necesidades reales de cada negocio", ha explicado.

Por su parte, Pastor Vilaseca, CEO de Kapyderm, ha destacado la "oportunidad" que supone este encuentro "para estar cerca de los profesionales de la estética, reconocer su dedicación, su talento y la pasión con la que trabajan cada día".

"Creemos firmemente en el valor de esta profesión y en la importancia de acompañar a quienes la hacen crecer, ofreciéndoles conocimiento, innovación y herramientas que les permitan evolucionar y diferenciarse. Nos enorgullece formar parte de una celebración que pone en valor el esfuerzo de tantos profesionales y que nos recuerda que, detrás de la belleza, hay formación, compromiso y una constante búsqueda de la excelencia", ha explicado.

XVIII CONGRESO DE ESTÉTICA

La experiencia de La Noche de la Belleza podrá complementarse previamente con la asistencia al XVIII Congreso de Estética, que se celebrará durante la tarde de esa misma jornada en el marco de la feria.

Presentado por Aránzazu Santos, reunirá a destacados profesionales del sector como Jesús Peral, Ezequiel Olmos, Miriam Collado, Iris Palencia, la Dra. Natalia Ribé, Carmen Navarro, Yvette Pons, Diana Montoya, Montse Pibernat, Cristina Galmiche, Sonia Boost o Jesús Reyes.

Compartirán conocimientos y experiencias sobre gestión empresarial, rentabilidad, liderazgo, marketing, branding, comunicación e inteligencia artificial aplicada al desarrollo de los negocios de belleza.

Asimismo, la agenda de Look Madrid incorporará otras ponencias especializadas en el Speaker Corner, además de competiciones especializadas. Entre ellas destaca el II Campeonato de España de Masaje, patrocinado por Kapyderm, que reunirá nacionales e internacionales en diferentes disciplinas del masaje y el bienestar, combinando competición, formación y actualización profesional.

Como novedad de esta edición, la feria acogerá también el Campeonato de Cejas y Pestañas by Thuya, una competición que pondrá en valor la precisión, la creatividad y la excelencia técnica de los profesionales especializados en diseño de cejas y pestañas.

Los participantes competirán en las categorías de lifting de pestañas y laminado de cejas, mientras que las personas ganadoras obtendrán el pase directo a la final mundial del certamen.

Con esta propuesta, Look Madrid volverá a reunir del 13 al 15 de noviembre en Ifema Madrid a los principales profesionales y empresas de la estética, la peluquería y la imagen personal.