Una nueva guía invita a recorrer y descubrir 15 cerveceras artesanas de la Comunidad de Madrid

Presentación de la guía 'El tour que rompe el mapa' en la Feria Internacional de Turismo, Fitur - EUROPA PRESS

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha presentado en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, una nueva guía en forma de mapa que invita a recorrer y descubrir 15 cerveceras artesanas de la región.

La publicación 'El Tour que rompe el mapa', en colaboración de la Asociación de Cerveceras de la Comunidad de Madrid (ACCAM), busca así poner en valor elaboraciones basadas en ingredientes naturales sin aromatizantes ni procesos de pasteurización.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco Serrano, ha sido el encargado de presentar este mapa con el que "recorrer la región y descubrir de primera mano cómo se elabora este producto para luego disfrutarlo en algunas de las cartas o visitas a sus fábricas".

Para De Paco, "es fundamental cuidar el producto gastronómico más tradicional, el que nace de nuestros municipios rurales y forma parte de nuestra identidad, de nuestra historia y se conforma como un absoluto destino atractivo de nuestro destino". En este marco, ha destacado que la cerveza artesana "es uno de los productos más relevantes de cualquier región y aún más en Madrid".

La ACCAM es una organización que agrupa a 15 de las principales pequeñas y medianas cerveceras de la región, que buscan que sus recetas ganen visibilidad en el mercado. Destacan por producir cervezas únicas con recetas de proximidad y basadas en la excelencia del agua de Madrid.

Su presidente, Daniel de Julián Rodríguez, ha trasladado por su parte el carácter local de la cerveza, a la que "no le gusta viajar" y ha celebrado la publicación del mapa, en el que se recoge toda la información de los establecimientos cerveceros que componen la asociación.

"Realmente la cerveza es un producto de kilómetro cero. Ninguna cerveza le gusta viajar, por eso casi todas las cervezas del mundo están asociadas a una localidad porque la cerveza es un producto que no le gusta viajar", ha explicado.

Estas cerveceras están repartidas entre la ciudad de Madrid, con cuatro establecimientos, y los municipios de Alcobendas, Alpedrete, Aranjuez, Becerril de la Sierra, Bustarviejo, Getafe, Las Rozas de Madrid, Leganés, Móstoles, Rivas Vaciamadrid y Torrejón de Ardoz.

En concreto, las cerveceras incluidas en esta guía son La Caníbal, Joint Brewing, Bailandera, CCVK, Maltacaballar, Gabarrera, The One, Oso Brew Co, Fábrica Excepcional, Bacterio Brewing, Chula, La Cibeles, Patanel, Amiga y Tenta Brewing Co.