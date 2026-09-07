La ONCE, la Comunidad de Madrid e Ifema se unen para hacer "sostenible y accesible" el circuito de Madring

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE, Comunidad de Madrid e Ifema presentaron conjuntamente este lunes una maqueta en relieve del circuito de Madring, que albergará el Gran Premio de España del Mundial de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre, con el objetivo de acercar a las personas con discapacidad visual a la que será la carrera "más accesible del calendario".

Con motivo del Gran Premio de España que se celebrará del 11 al 13 de septiembre en el Circuito de Madring, la ONCE presentó una maqueta en relieve para que todas las personas con discapacidad visual puedan conocer el trazado y un cupón especial con motivo de este evento deportivo que se repartirá más de cinco millones por España.

"Ifema y su Fundación ARCO han trabajado para que Madring sea más accesible y las personas con discapacidad visual puedan acceder al circuito como ciudadanos de primera función. El circuito es de lo más accesible del mundo y con estas medidas, a través de la ONCE, vamos hacer un circuito sostenible, accesible y amigable", aseguró el delegado de la ONCE de la Comunidad de Madrid, Luis Natalio, en la presentación de una maqueta en relieve y del cupón especial.

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, quien se mostró "muy ilusionado" por esta colaboración, aseguró que este anuncio combina "las dos imágenes que unen la Comunidad de Madrid". "La Fórmula 1 y la vida cotidiana de todos los que se acercan al kiosco de la ONCE del barrio a comprar este magnífico cupón", remarcó.

"Esto es una nueva muestra de la estrecha relación que une a la Comunidad de Madrid y a la ONCE, fruto de un trabajo conjunto que va a seguir avanzando día a día. La capacidad de sumar esfuerzos está también en el origen de la llegada de la Fórmula 1 a nuestra región. La alianza entre la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid e Ifema ha sido decisiva y demuestra una vez más lo que podemos conseguir cuando trabajamos juntos", consideró el consejero.

Por tanto, según De Paco, esta colaboración demuestra "el compromiso compartido con la ONCE" de avanzar hacia una Comunidad de Madrid "más accesible", y garantizar que todas las personas puedan participar en "la vida cultural y deportiva en igualdad de condiciones". "Esta es la base de la libertad", recalcó.

Además, el consejero informó que la llegada de la Fórmula 1 generará "más de 460 millones de euros" en el producto interior regional y creará "más de 8.000 empleos". "Los efectos del nuevo Gran Premio irán mucho más allá de lo deportivo, como en el sector turístico y beneficiará a un amplio tejido empresarial, desde el transporte, el comercio, la restauración, hasta cientos de empresas de servicios", añadió.

"La Fórmula 1 es para todos en sentido estricto y eso es lo que la ONCE, a través de estas iniciativas y de su trabajo diario de todos los profesionales y personas adheridas, trabaja siempre para que la vida sea mejor y más fácil para todos y no podía faltar en esto la Fórmula 1 en la región de Madrid", concluyó.

"NUESTRO OBJETIVO FUE SIEMPRE INTEGRAR LA ACCESIBILIDAD TOTAL"

El vicepresidente ejecutivo de Ifema, Daniel Martínez, ensalzó la "magnífica colaboración" entre su fundación y la ONCE con la representación del trazado en la maqueta en relieve. "Desde el origen del proyecto tuvimos claro que queríamos crear un Gran Premio accesible y disfrutable para todas las personas", afirmó.

"Por ello, nuestro objetivo fue siempre integrar la accesibilidad total en el circuito de Madring, estableciendo un nuevo estándar en el calendario de la Fórmula 1. Para ello, debíamos eliminar barreras y demostrar que este evento está concebido para que cualquier aficionado pueda vivir plenamente su pasión por la competición", explicó Martínez.

También advirtió que para aspirar a la excelencia en el Gran Premio se debe exigir una implicación que atienda a todos los colectivos. "Con ese fin se implementó cuantas medidas y protocolos han sido necesarios. Ustedes han hecho posible con su trabajo que este gran premio vaya a ser un ejemplo para todos", concluyó el vicepresidente ejecutivo.