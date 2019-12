'Oro Viejo by Dj Nano' clausura su edición más multitudinaria con 25.000 personas en sus dos fechas

Publicado 23/12/2019 18:39:00 CET

'Oro Viejo by Dj Nano' ha clausurado su edición más multitudinaria de 'Un Cuento de Navidad, y volver a ser un niño', con 25.000 personas en sus dos fechas, el 14 y el 21 de diciembre, celebrada en Ifema, ha informado hoy en una nota de prensa la organización del evento.

Por primera vez esta cita, que ya es un casi tradición de fiesta tributo a la música dance española, ha ofrecido dos fechas los sábados 14 y 21 de diciembre.

Con una producción de alto nivel, se preparó más de medio kilómetro de estructura trust, 280 metros cuadrados de pantalla LED, 280 barras de vídeo VDO, 80 luminarias efectos 170 focos móviles y más de 350.000 watios. Además de Nano, muchos artistas invitados como Yvan Corrochano, Brian Coss, Dj Marta, Dj Neil o Ángel Sánchez.

La fiesta también ha homenajeado a varias ciudades españolas y la música de cada una de ellas: Madrid, Barcelona, Valencia e Ibiza. "En ambas noches creado una magia especial, conectando con el público constantemente e introduciendo a sus invitados y los temas más destacados", han señalado.

El madrileño ha guiado a sus seguidores a través de un recorrido por las canciones más conocidas de la música de baile. Nano ha ofrecido un set en directo de cinco horas en cada una de las citas, desplegando toda su energía con canciones de todas las épocas como 'Memories' de Netzwerk , 'Let The Light Shine In' de Darren Tate vs Jono Grant feat Shirley Randall, 'Desenchanté' de Kate Ryan, y la clásica canción de cierre de cada Oro Viejo, 'Lovers Why' de John Wesley.