El Palacio de Fernán Núñez se llena de color en la segunda jornada de MBFW Madrid

De Mané Mané a JC Pajares: todas las tendencias que nos ha dejado la tercera jornada de la MBFWMadrid. - IFEMA MADRID

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Fernán Núñez se ha llenado de color en la segunda jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con un despliegue de colecciones que han ofrecido una mirada hacia la innovación sin perder la esencia elegante y clásica.

De rojos intensos que delinean sastrerías depuradas a una paleta que transita entre lo etéreo y lo vibrante, la pasarela se articuló como un juego de contrastes entre estructura y ligereza, romanticismo y actitud urbana, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

La propuesta de ManéMané para otoño-invierno 2026-2027 se ha presentado como uno de los ejercicios más conceptuales de la jornada, reafirmando el universo creativo de Miguel Becer, que articula su colección en torno a una reflexión sobre la levedad, el vacío y la relación entre el cuerpo y el espacio.

Un trabajo en el que explora ese instante en el que la materia parece perder peso y las prendas adquieren una dimensión casi etérea. Sobre la pasarela, esta narrativa se ha traducido en un juego constante de tensiones y contrastes, con estructuras aparentemente pesadas que se sostienen sobre elementos ligeros, transparencias que dialogan con volúmenes más densos y superposiciones que generan una sensación de movimiento continuo.

En cuanto a las siluetas desafían las convenciones tradicionales de la construcción de la prenda, dando lugar a una estética que oscila entre lo tangible y lo intangible. El resultado es una colección profundamente sensorial y experimental, donde el trabajo textil se convierte en el eje del discurso.

UN ESPERADO RETORNO E INFLUENCIAS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y JAPONÉS

Por su parte, la colección otoño-invierno 2026-2027 de Ernesto Naranjo se ha revelado como una exploración profundamente sensorial de la materia, donde la investigación textil se convierte en el eje de un lenguaje creativo cada vez más depurado.

Con este trabajo, el diseñador construye un universo en el que emoción y tejido dialogan de forma orgánica, dando lugar a prendas que nacen del proceso y evolucionan en su propia transformación.

Sobre la pasarela, esta visión se tradujo en un delicado equilibrio entre ligereza y estructura, con volúmenes que cobran vida propia y materiales que se entrelazan en constante conversación a través de superposiciones, contrastes y combinaciones inesperadas que generan siluetas fluidas y cambiantes, desdibujando los límites tradicionales de la forma y acercando la colección a un territorio casi escultórico.

El resultado es una propuesta que transita con naturalidad entre lo experimental y lo íntimo, donde cada look se percibe como un fragmento de un relato mayor. Naranjo reafirma así una voz singular dentro del panorama nacional, capaz de convertir la técnica en poesía visual y la materia en una experiencia estética de gran sensibilidad contemporánea.

MANS - SASTRERÍA CON BATAS DE FARMACIA

La firma Mans se ha presentado en esta edición como una renovada exploración de la sastrería contemporánea, en la que Jaime Álvarez vuelve a cuestionar y expandir los códigos tradicionales del traje masculino.

A través de un relato visual construido en torno a la idea de metamorfosis, la colección plantea un renacimiento sartorial en el que la prenda evoluciona, se transforma y adquiere una nueva dimensión expresiva.

La mariposa, como símbolo central, actúa como hilo conductor de un desfile que transita entre la memoria, el proceso creativo y la libertad del movimiento. Sobre la pasarela, esta narrativa se materializa en una propuesta que combina precisión técnica y referencias artísticas, estableciendo un diálogo entre la delicadeza pictórica --inspirada en las mariposas de Van Gogh-- y la estructura rigurosa de la sastrería.

Las siluetas, definidas por cortes limpios y proporciones dinámicas, sugieren un constante estado de cambio, mientras que elementos como el cinturón obi, reinterpretado sobre camisas y chaquetas, introducen una fusión entre tradición oriental y códigos occidentales.

El resultado es una colección que equilibra herencia y vanguardia, donde la influencia escultórica --con ecos de la obra de Cristóbal Balenciaga-- convive con una visión contemporánea del vestir masculino.

DESFILE YNESUÉLVES - EQUILIBRIO ENTRE ARTESANÍA Y STREETSTYLE

La propuesta de Ynésuelves se presentó como una exploración equilibrada entre lo cotidiano y lo artesanal, consolidando la identidad de la firma en ese punto de tensión donde el denim se eleva a una dimensión casi conceptual.

Lejos de tratarse de una colección puramente utilitaria, la diseñadora construye un universo en el que los códigos del jean --prenda icónica y universal-- se reinterpretan desde una mirada sofisticada, emocional y profundamente personal.

Los vaqueros, eje central de la colección, aparecen intervenidos mediante técnicas artesanales, bordados y manipulaciones textiles que transforman su carácter original con siluetas relajadas que conviven con otras más depuradas, en un juego de proporciones que aporta dinamismo y refuerza esa idea de equilibrio entre tradición y contemporaneidad.

El resultado es una colección que reivindica la artesanía como lenguaje y el día a día como escenario creativo, elevando prendas aparentemente básicas a piezas con carga narrativa y valor emocional.

BARO LUCAS - INCLUSIÓN EN EL MUNDO DE LA MODA

La nueva colección de Baro Lucas se despliega como un ejercicio íntimo y sensorial, donde la introspección se convierte en punto de partida creativo.

Lejos del ruido exterior, el diseñador construye un universo en el que la moda se percibe más que se observa, explorando una narrativa en la que silencio, emoción y materia dialogan en equilibrio.

La colección nace de esa tensión entre lo contenido y lo expresivo, elevando la experiencia del vestir a un plano casi introspectivo y profundamente personal. Sobre la pasarela, esta visión se traduce en una propuesta donde las prendas parecen latir con cada movimiento.

Los volúmenes generan una sensación de vibración constante, mientras que los tejidos -desde lanas y terciopelos hasta estructuras más ligeras- construyen un paisaje táctil que envuelve el cuerpo. La paleta cromática oscila entre la intensidad de tonos profundos y la suavidad de matices empolvados, reforzando esa dualidad entre fuerza y sutileza que define el conjunto.

El resultado es una colección que trasciende lo meramente estético para adentrarse en lo sensorial, donde cada look funciona como una extensión de una emoción más amplia.

JC PAJARES - 10 AÑOS CELEBRANDO LA ARTESANÍA Y LA FEMINIDAD

Para otoño-invierno 2026-2027, JCPajares convierte su décimo aniversario en algo más que una celebración: un ejercicio de memoria y proyección. Juan Carlos Pajares mira hacia atrás para reinterpretar su propio archivo desde una sensibilidad más depurada, donde cada gesto creativo parece destilado hasta su esencia.

La colección se construye como un diálogo entre pasado y presente, en el que la identidad de la firma se reafirma sin nostalgia, avanzando con una seguridad silenciosa. En pasarela, esta madurez se traduce en una sastrería de líneas rotundas y volúmenes precisos, donde la estructura convive con una fluidez casi intuitiva.

Los tejidos, trabajados desde una sensibilidad artesanal, aportan profundidad a una propuesta que se mueve entre lo táctil y lo arquitectónico. El color actúa como un hilo conductor emocional --con el azul como protagonista--, puntuado por tonos oscuros que intensifican la narrativa y aportan una elegancia contenida.

El resultado es una colección que se siente tan íntima como afirmativa, una declaración de identidad en la que cada look encierra una década de evolución.