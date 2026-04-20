La peluquera María Luisa Sicilia y la esteticista Cristina Galmiche, Premios de Honor LOOK 2026

María Luisa Sicilia y Cristina Galmiche, Premios de Honor LOOK 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Premios de Honor LOOK 2026 reconocerán en esta edición a la peluquera María Luisa Sicilia con más de cinco décadas de trayectoria en la categoría de Peluquería y a la esteticista y empresaria de referencia, Cristina Galmiche en la categoría de Estética.

Ambas profesionales han realizado una aportación decisiva al desarrollo, la proyección y el prestigio de la estética y la peluquería, tanto a nivel nacional como internacional, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Los reconocimientos serán entregados en el marco de la gala de los XII Premios LOOK el 16 de junio en Ifema. La convocatoria para presentar las candidaturas en el resto de las categorías continúa abierta con fecha límite el 29 de abril.

En concreto, la peluquera María Luisa Sicilia nació y está afincada en Valladolid. Su trayectoria profesional abarca más de cinco décadas de innovación, arte y compromiso en el mundo de la belleza.

Ha dirigido hasta cuatro peluquerías, entre ellas el salón de El Corte Inglés de su ciudad durante 24 años, posicionándose como "una referencia indiscutible en el sector". Su talento y visión "creativa" le ha permitido colaborar con firmas de renombre, con quienes ha realizado colecciones exclusivas y ha impartido formación.

Su dedicación le ha valido galardones y reconocimientos internacionales, participando en la creación de una colección seleccionada como portada de la Revista Vogue. Además, es miembro activo de Intercoiffure Mondial y de Club Fígaro. Colabora en programas de televisión y participa activamente en causas solidarias junto a organizaciones como la Asociación Contra el Cáncer, Unicef y la Fundación de Solidaridad Sandra Ibarra, aportando su trabajo y visibilidad.

Con una carrera marcada por la excelencia, la creatividad y el compromiso humano, María Luisa Sicilia es hoy "una figura imprescindible" en la historia contemporánea de la peluquería española e internacional.

Por su parte, la esteticista Cristina Galmiche es una de las figuras más reconocidas del sector de la estética en España con más de 35 años de trayectoria dedicados al cuidado y la salud de la piel.

A lo largo de su carrera ha desarrollado un enfoque propio que la ha convertido en un referente, una forma de entender la estética desde el conocimiento, la experiencia y el respeto por la piel.

Creadora del método Cristina Galmiche ha construido un sistema integral basado en la personalización y en el trabajo profundo de la piel. En concreto, está especializada en el tratamiento de pieles problemáticas, principalmente el acné, y ha centrado su trayectoria en aquellas pieles que no encuentran solución en protocolos estandarizados.

Entiende su trabajo de "manera única" considerando que cada piel es diferentes y requiere un tratamiento a medida, capaz de devolverle su equilibrio y salud a largo plazo.

Lejos de las tendencias pasajeras, Cristina Galmiche defiende "una estética honesta y rigurosa", recuperando el valor del trabajo artesanal e integrándolo con la innovación cosmetológica. El resultado es una estética de autor, donde cada tratamiento es único.

Los Premios LOOK se convocan anualmente con el objetivo de poner en valor la contribución de LOOK Madrid al desarrollo de la peluquería y la estética, cuya próxima edición se celebrará del 13 al 15 de noviembre de 2026 en Ifema Madrid.