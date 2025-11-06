Planas inaugura Expo Sagris, el nuevo Salón de la Agricultura y la Ganadería

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha inaugurado este jueves la primera edición de Expo Sagris, el nuevo Salón de la Agricultura y la Ganadería, que tendrá lugar hasta el sábado en el Pabellón 4 de Ifema Madrid.

Un acto que ha reunido a numerosas instituciones del sector y ha contado con el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, el presidente de Asaja y presidente del Comité Organizador de Expo Sagris, Pedro Barato, y el presidente de la Alianza por una Agricultura Sostenible (ALAS), Juan Ignacio Antonio Senovilla.

Expo Sagris nace con el objetivo de convertirse "en un punto de encuentro de referencia para el sector agroalimentario, de acercar el campo a la ciudad y de poner en valor la importancia estratégica de la agricultura y la ganadería en la sociedad y la economía", ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Durante tres jornadas, ofrecerá una agenda con más de un centenar de actividades dirigidas a agricultores, ganaderos, cooperativas y empresas, así como a estudiantes, familias y consumidores interesados en conocer la cadena de producción agroalimentaria.

El salón está organizado por Ifema Madrid en colaboración con ALAS como asociación promotora que agrupa a Asaja, AEAC.SV, COAG, Fepex, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España, además de Aepla, Anove y Foro Interalimentario, que forman el Comité Organizador junto a Agroforestales, Ametic a través de su grupo de trabajo AgriFood Tech, Fenacore y FIAB.