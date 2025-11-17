Archivo - PMG Promogift abre el registro profesional de visitantes con una ocupación expositiva casi al completo - IFEMA - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva convocatoria del Salón Internacional del Regalo Promocional, PMG Promogift 2026 en el sector del PTO (Publicidad a Través del Objeto), abre el plazo de registro para los visitantes profesionales, con una ocupación expositiva casi al completo.

Esta cita, la décimo octava de la industria, organizada por Ifema Madrid, se desarrollará en el Pabellón 12 del Recinto Ferial, del lunes 12 al miércoles 14 de enero del próximo año, ha explicado el consorcio en un comunicado.

Las empresas, entre las que se incluyen fabricantes, distribuidores e importadores de regalo promocional y publicitario y maquinaria, pueden solicitar información y espacio para participar en el evento. Se trata de una oportunidad para dar visibilidad de marca, dar a conocer su oferta y estrechar lazos comerciales con "potenciales" clientes.

Asimismo, se recomienda a los profesionales del sector del PTO, integrado por reclamistas, agencias de publicidad, agencias de comunicación, rotulistas y profesionales de artes gráficas, que se registren antes del 6 de enero de 2026, para que puedan asistir al Salón. De esta forma, podrán beneficiarse de descuentos.

Por otro lado, se ha renovado el apoyo al certamen de las dos principales entidades empresariales de este importante segmento económico, la Asociación de Importadores, Mayoristas y Fabricantes de Artículos Promocionales (AIMFAP) y la Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Publicitarios y Promocionales (FYVAR).

La celebración de PMG Promogift 2026 volverá a coincidir, durante dos días, aunque en espacios diferenciados, con C!PRINT Madrid. Este último se trata de un Salón para profesionales que buscan la última innovación en impresión, soluciones de comunicación visual y personalización. Tendrá lugar del 13 al 15 de enero de 2026, en el Pabellón 14 de Ifema Madrid.