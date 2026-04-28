El portal de soluciones patrimoniales para mayores de 65 años participará en SIMA 2026 del 20 al 23 de mayo

Ciudadanos peruanos residentes en España votan con motivo de las elecciones generales en Perú, en el recinto Ferial de IFEMA, a 12 de abril de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Jubenial, primer portal especializado en soluciones patrimoniales para mayores de 65 años, estará presente en SIMA 2026, el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid, que se celebrará del 20 al 23 de mayo en Ifema Madrid.

El evento se celebra en un momento en el que el mercado inmobiliario empieza a "integrar nuevas fórmulas de monetización del patrimonio vinculadas al envejecimiento poblacional y a la necesidad de generar liquidez en la etapa senior", ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

En este contexto, la compañía impulsa en SIMA un enfoque centrado en la profesionalización del mercado inmobiliario senior, posicionándose como "punto de encuentro para inversores, inmobiliarias y profesionales interesados en acceder a nuevas oportunidades dentro de este segmento", que gana relevancia en un entorno marcado por "la alta tasa de propiedad en mayores de 65 años y la necesidad creciente de activar ese patrimonio".

La presencia de Jubenial en SIMA se enmarca dentro de su objetivo de contribuir a la profesionalización de un mercado que requiere "nuevos estándares operativos, jurídicos y comerciales".

En este sentido, la compañía defiende el concepto de liquidez ética como base para el desarrollo del sector, entendido como "la capacidad de transformar patrimonio inmobiliario en margen económico sin perder estabilidad residencial ni control sobre la vivienda".

Desde el stand A2-07, el equipo de Jubenial estará disponible durante los cuatro días del evento para analizar operaciones, resolver dudas y presentar su modelo de trabajo, basado en la estructuración de soluciones inmobiliarias adaptadas a las necesidades de las personas mayores.

Entre estas soluciones destacan la nuda propiedad, las rentas vitalicias y la venta con alquiler garantizado, fórmulas que permiten a propietarios mayores de 65 años obtener liquidez inmediata manteniendo el uso de su vivienda. Este tipo de operaciones responde a una demanda creciente en el mercado, tanto desde el lado del propietario como del inversor.

Para inversores, estas soluciones representan oportunidades en un segmento con recorrido, combinando "rentabilidad con estructuras de riesgo definidas".

Por su parte, para inmobiliarias suponen "una vía de acceso a una red de compradores cualificados y a nuevas tipologías de operaciones que amplían su capacidad de intermediación.

"La clave del crecimiento de este mercado no está solo en las soluciones, sino en cómo se estructuran y se explican", ha señalado el cofundador de Jubenial, Víctor Tostado.

En este sentido, ha añadido que existe un cambio en "la forma de entender la vivienda, que deja de ser únicamente un activo estático para convertirse en una herramienta de gestión patrimonial".

Además, la compañía mostrará en SIMA las herramientas tecnológicas que ha desarrollado para facilitar este tipo de operaciones, permitiendo analizar en menos de un minuto la viabilidad y condiciones de una operación. Este enfoque tecnológico refuerza "la trazabilidad, la transparencia y la capacidad de escalabilidad del modelo".

La participación en SIMA también permitirá a Jubenial reforzar su posicionamiento como interlocutor dentro del mercado inmobiliario senior en un momento en el que el canal institucional y los acuerdos con grandes actores comienzan a "ganar peso en este tipo de operaciones".