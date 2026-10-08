Los Premios Forqué se entregarán el 19 de diciembre en una gala en el Palacio Municipal de Ifema Madrid

Equipo de 'Los domingos. Recogiendo el Premio Forqué a Mejor Película - EGEDA

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Forqué se entregarán el 19 de diciembre en una gala en el Palacio Municipal de Ifema de Madrid en el que se reconocerán las producciones y el talento más destacados del audiovisual español.

Una vez cerrado el periodo de inscripción, será el 3 de noviembre a las 21 horas cuando finalicen las votaciones para conocer a los nominados de las diferentes categorías. Dichas votaciones serán realizadas por los socios de la entidad de gestión de rechos audiovisuales Egeda, el Comité de Premios Platino, la junta directiva de Federación Iberoamericana de Producción Cinematogoráfica y Audiovisual (FIPCA), la prensa especializada, FAD Juventud y los centros educativos, dependiendo de cada una de las categorías.

Una vez concluido el periodo de votación, el escrutinio realizado ante notario determinará qué producciones han obtenido un mayor número de votos en cada categoría. En el supuesto de que se produzca un empate en la última posición, las obras afectadas se incorporarán excepcionalmente al listado de seleccionados. Así, de este proceso surgirán cuatro finalistas por categoría, salvo en el caso del Mejor Cortometraje Cinematográfico, que contará con tres títulos representantes.

Tras comunicarse públicamente las nominaciones, los Forqué reabrirán una nueva etapa de votaciones. Esta segunda fase se prolongará hasta el 30 de noviembre, a las 21 horas, y de ella saldrán elegidas las producciones y profesionales que recibirán los galardones correspondientes a la 32ª edición y cuyos títulos se conocerán, directamente, el día de la Gala.

De esta manera, el 19 de diciembre se desplegará ante el público una de las alfombras rojas más esperadas de la industria audiovisual para dar comienzo a una ceremonia que reunirá en el Palacio Municipal de Ifema Madrid al mejor talento junto a las obras nominadas en sus diferentes categorías, entre las que se encuentran el Premio al Mejor Largometraje de Ficción --con su consecuente reconocimiento a Mejor Interpretación Masculina y Femenina--, el Premio al Mejor Largometraje de Animación y el Premio al Mejor Largometraje Documental.

Las producciones seriadas también serán valoradas con el galardón a Mejor Serie de Ficción y a Mejor Interpretación Masculina y Femenina en Series de Ficción. Y además de la estatuilla al ya citado Mejor Cortometraje Cinematográfico, se seguirá apoyando a los valores sociales y humanos --como la solidaridad, el compañerismo y la integridad--, a través del Premio al Cine y Educación en Valores.

La importancia del audiovisual iberoamericano y la necesidad de crear puentes y acercar industria mantendrá su compromiso con el Premio a Mejor Película Latinoamericana del Año. Asimismo, Egeda entregará la Medalla de Oro con carácter honorífico a una destacada figura de la producción española. En la pasada edición, este reconocimiento fue concedido a la productora Emma Lustres.

'Los domingos' fue galardonada en la pasad edición como Mejor Película de Ficción, y a Anatomía de un instante, como Mejor Serie de Ficción. En las categorías actorales obtuvieron reconocimiento José Ramón Soroiz y Patricia López Arnaiz, además de Javier Cámara y Esperanza Pedreño.