Los programas tecnológicos, prácticos e internacionalizados protagonizarán la Semana de la Educación 2026

Feria AULA. - IFEMA MADRID

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La disposición de los participantes de la Semana de la Educación 2026, organizada por Ifema Madrid del 11 al 15 de marzo, permitirá identificar de forma directa que las tendencias académicas en España están evolucionando hacia programas más tecnológicos, prácticos e internacionalizados.

De esta manera, centros especializados, Formación Profesional, instituciones públicas, entidades tecnológicas y servicios vinculados a la vida universitaria presentarán en los pabellones 12 y 14 una oferta orientada hacia estudios vinculados a ámbitos con alta demanda profesional.

Así, según ha informado el consorcio en un comunicado, el entorno sanitario y científico-técnico mostrará un crecimiento significativo de itinerarios académicos orientados a la práctica real, la tecnología médica y la especialización avanzada.

De forma paralela, la Formación Profesional reforzará su protagonismo en sectores industriales y tecnológicos estratégicos como la automatización, el mantenimiento técnico, la robótica, la movilidad ferroviaria o la industria vinculada a nuevos modelos energéticos, áreas que "evidencian una conexión cada vez más estrecha entre formación y tejido empresarial".

La dimensión internacional completará este escenario con la oferta expositiva de programas impartidos íntegramente en inglés, dobles titulaciones y acreditaciones extranjeras, mostrándose así "la necesidad actual de una preparación cada vez más orientada a un mercado laboral globalizado, donde la movilidad académica y la competencia lingüística adquieren un peso relevante".

DIGITALIZACIÓN E IA INTEGRADAS EN EL APRENDIZAJE

Junto a esta especialización sectorial, la digitalización se ha consolidado como eje transversal de la oferta formativa, por lo que esta edición mostrará cómo la inteligencia artificial (IA) se integra de forma creciente en titulaciones, herramientas de gestión y metodologías de aprendizaje.

Se llevarán a cabo simulaciones clínicas, prácticas técnicas en entornos virtuales y soluciones conversacionales para el aprendizaje de idiomas o los sistemas de análisis de datos aplicados a la formación de cara a demostrar la evolución hacia modelos más eficientes, personalizados y orientados a la obtención de resultados.

Asimismo, la presencia de plataformas digitales y entornos híbridos de aprendizaje permitirá reflejar la adaptación progresiva del sistema educativo a escenarios más conectados y tecnificados.

Estas tendencias responden además a la demanda creciente de perfiles cualificados en ámbitos tecnológicos y a la necesidad de adaptar los procesos formativos a entornos cada vez más conectados, dinámicos y orientados a la innovación.

La Semana de la Educación volverá a convertirse en "el espacio de encuentro donde descubrir las nuevas dinámicas que configuran el presente y el futuro de la educación". AULA, del 11 al 15 de marzo, mostrará la mayor oferta formativa dirigida a estudiantes, docentes y familias, mientras que DIGIeLEARNING reunirá el 11 y 12 de marzo las últimas propuestas en innovación digital aplicada al aprendizaje.