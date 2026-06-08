Archivo - Prototipos "imprescindibles" para el futuro de la movilidad, esta semana en el Global Mobility Call celebrado en Ifema Madrid - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La próxima edición del Global Mobility Call, que se presentará del 9 al 11 de junio en el pabellón 5 de Ifema Madrid, será un escaparate de tecnologías y prototipos "imprescindibles" para el futuro de la movilidad.

Los participantes podrán ver propuestas sobre el transporte público eléctrico y la movilidad aérea, otras que varían desde la competición al vehículo autónomo, de la defensa a los servicios urbanos y de la innovación aérea a la operación municipal inteligente, según ha recogido Ifema Madrid en un comunicado.

"La movilidad sostenible, inteligente, autónoma y descarbonizada ya no pertenece únicamente a los laboratorios o a los titulares de futuro; está entrando en los vehículos, en las ciudades, en la logística, en la seguridad, en el deporte y en los servicios urbanos", han explicado.

De esta manera, el Global Mobility Call ofrece una propuesta con prototipos que funcionan "como una puerta de entrada a un gran tema de actualidad", como son la electrificación, la conducción autónoma, la movilidad aérea urbana, la operación municipal inteligente, la competición eléctrica y nuevas capacidades industriales.

LOS EXPOSITORES DE ESTA EDICIÓN

La empresa de industria de defensa Indra presentará su propuesta de "soluciones integrales" que ya están en operación para transformar el transporte e infraestructuras. Así, proponen sistemas avanzados de ticketing y la plataforma InMova Transit, enfocadas en mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del usuario.

Además, destacará tecnologías clave como el vehículo conectado, la inteligencia artificial, el 5G y los gemelos digitales para impulsar infraestructuras "más seguras, inteligentes y sostenibles".

Por otro lado, Irizar busca situar al autobús eléctrico como "símbolo de la ciudad descarbonizada", aportando en la zona Asepa-Irizar una imagen directa de la transición del transporte colectivo como "eje que conecta movilidad urbana, reducción de emisiones y renovación de flotas".

Asimismo, la presencia de RACE construye "un contraste periodístico potente" entre el vehículo histórico y la Fórmula E, una fotografía que resume en un mismo espacio "la evolución de la movilidad".

Por su parte, EHang introduce el dron como "icono de la movilidad aérea", añadiendo una dimensión de alto interés visual que amplía el relato "más allá de la superficie" y abre el foco a nuevos modos de transporte, emergencias, logística y futuro urbano.

En esta misma línea, Expodrónica propone reforzar la idea de un ecosistema en expansión, proyectando "aplicaciones que trascienden el transporte", como la inspección, seguridad, mantenimiento o nuevas industrias ligadas al espacio aéreo de baja altura.

Asimismo, en el ámbito de defensa, URO presentará la incorporación del vector a la autonomía en entornos "exigentes", mostrando "sistemas robustos orientados a escenarios complejos donde la seguridad, la precisión y la fiabilidad son críticas".

Finalmente, el Grupo FCC busca acercar "la innovación al día a día" con una barredora autónoma que ejemplifica cómo la automatización puede mejorar la eficiencia, la seguridad operativa y la gestión municipal en los servicios urbanos.