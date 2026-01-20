La próxima edición de Momad reforzará el papel de la moda española con más de centenar de marcas 'Made in Spain'

Momad 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Momad, la Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, Momad 2026, reforzará el papel de la moda española con la presencia de más de un centenar de marcas 'Made in Spain' en la oferta expositiva que acogerá Ifema Madrid del 5 al 7 de febrero.

De esta forma, el Pabellón 10 del Recinto Ferial reunirá durante esas tres jornadas a una amplia representación de marcas nacionales que reflejan la solidez y el potencial creativo de la industria, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

En concreto, la industria de la moda en España emplea a más de 125.000 personas y está integrada por cerca de 17.000 sociedades activas, consolidándose además como un sector con una destacada proyección exterior, con exportaciones que superaron los 31.600 millones de euros en 2024, según datos del Informe Económico de la Moda en España 2025, elaborado por el Observatorio del Textil y la Moda y Modaes.

En esta feria estarán presentes así firmas procedentes de comunidades autónomas como Cataluña, Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, País Vasco, Islas Baleares, Canarias, Navarra, La Rioja y Asturias.

Todo ello para ofrecer una propuesta diversa, que abarca moda femenina y masculina, calzado, accesorios y moda baño, alineada con las tendencias del mercado actual y con la estructura productiva del sector.

MARCAS PRESENTES

Los profesionales que acudan podrán descubrir las últimas colecciones de marcas del panorama nacional como Alba Conde, Núñez de Arenas, Escorpion, Vilagallo, Surkana, NKN Nekane/Nüd by NKN, Carla Ruiz/Arggido, Pisonero, Laura Vita, Letaa, Elisa Cortés, Ángel Iglesias, JVZ Shop, Victoria o Susana Escribano.

Junto a ellas, estarán presentes propuestas creativas y de autor como Alex Bags, Miso, Marae, Luna Llena, Meisïe & Skatïe, Eñe y Punto, Disoal, o Julie d'Orleac, que aportarán diversidad estilística y valor creativo a la oferta expositiva.

La feria contará asimismo con una destacada representación de firmas de los sectores del calzado y complementos, con firmas como Igor, Satorisan, Beira Rio, La Strada, MCM, Sombreros Costa y Soler, Unum Eyewear o Piti Cuiti, así como marcas especializadas en moda baño y estilo boho como Kahyra/Sunset and Moon, Sweet Dreams Ibiza, World of Happy Bay, Mele Beach, Resort y Bananas o Blue Coast.

Además, contará una edición más con iniciativas de impulso territorial e industrial como Málaga de Moda, que muestran su compromiso con el apoyo al talento dentro del ecosistema de la moda española.

Se celebrará en coincidencia de fechas con Bisutex, del 5 al 7 de febrero, que también presentará una amplia muestra de bisutería española y talento creativo que enriquecerá la experiencia profesional y ampliará las oportunidades de negocio.