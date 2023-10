Rural Mobility Conference mostrará buenas prácticas de la movilidad rural en Europa

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rural Mobility Conference, organizado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dentro de la Presidencia Española del Consejo de la UE, presentará experiencias, retos y mejores prácticas en zonas rurales, donde a menudo las soluciones de transporte colectivo adecuadas son escasas, con alta dependencia del vehículo privado.

El evento, que se celebrará el 25 de octubre a las 10.00 horas en EU Fórum de Global Mobility Call en Ifema Madrid, contará con la participación de representantes europeos y nacionales, así como empresas del sector, que compartirán sus experiencias y visión para mejorar el transporte colectivo en zonas rurales.

La ceremonia inaugural correrá a cargo de la directora general de Movilidad y Transportes (DG MOVE) de la Comisión Europea, Magda Kopzynska, y por la secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), María José Rallo. El acto será conducido por Olivia Freijo Lloyd.

Por su lado, la jornada de trabajo será clausurada por el director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jaime Moreno García-Cano.

Además, habrá diversas mesas centradas en Iniciativas de Movilidad Rural, Buenas Prácticas y Retos de la Movilidad Rural y una sesión Elevator Pitch para presentar las experiencias empresariales.

En concreto, de 10.20 a 11.10 horas se celebra la mesa Iniciativas de Movilidad Rural, con la participación de Blathin McElligott, directora del Programa de Transporte Rural de la Autoridad Nacional de Transporte de Irlanda; Brendan Finn, jefe de Proyectos de SMARTA-NET; Ángeles Marín, directora de la Oficina de la Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma); y Matyas Szabo, Oficial de Políticas de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (DG AGRI).

La mesa Buenas Prácticas y Retos de la Movilidad Rural se celebrará de 11.10 a 12.10 horas con la intervención de Stephanie Lelanz, de la Universidad Politécnica de Dresden; Antonio García Pastor, presidente del Comité de Autobuses de la UITP; Adrián Fernández Carrasco, CEO de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Carlos Labraña, director de Proyectos de la Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà; La mesa estará moderada por Rainer Uphoff, presidente de Alianza por la Movilidad Sostenible y la Innovación Rural (AMSIR).

Para presentar las experiencias empresariales, la sesión Elevator Pitch se celebrará de 12.30 a 13.20 horas, con la participación de Florent Bannwarth, de Bla Bla Car; Kevin Orr, de Lift and Go; Pablo Díaz, de Dealerbest; James Lancaster, de Enterprise Holdings; José María Campos, de Celering; Franco Rosso, de Ioki; Bruno Espinar de Renfe; Ilaria Cutrupi, de Fairtiq; y Anthea Greco, de Via.