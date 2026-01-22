La ruta 'La Casa de Campo', de Tatiana Rexa, premio a la Mejor Visita Guiada de Madrid 2026

Casa de los Vargas - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, ha hecho entrega este jueves del 'Premio a la Mejor Visita Guiada de Madrid' a 'La Casa de Campo', ruta diseñada por Tatiana Rexa.

El galardón, que se entrega en el marco de la 46ª Feria Internacional de Turismo, Fitur, reconoce las mejores propuestas de interpretación turística de la capital y está impulsado por la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Madrid (APIT) con el apoyo del Área Delegada de Turismo.

El objetivo del premio, tal y como destaca Maíllo, es "incentivar la creación de recorridos alternativos por la ciudad que destaquen su gran patrimonio", así como "reconocer la gran labor desempeñada por los guías oficiales de turismo en el posicionamiento de la capital como destino de calidad".

El itinerario ganador recorre uno de los principales espacios verdes de Madrid, Casa de Campo. Entre sus puntos de interés destacan la antigua Casa de los Vargas --que abrirá al público en 2027 como espacio museístico--, el lago artificial y miradores como el cerro de las Figuras y el cerro Garabitas.

El segundo premio ha recaído en la ruta 'Cuadros clínicos en el Museo del Prado', de Alessandra Fernández, y el tercero para 'MAD-Art Decó', de Leticia Cuenca.