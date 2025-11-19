El Salón C&R cierra su edición de este año con una jornada con expertos sobre descarbonización

El Salón de la Climatización y Refrigeración de Ifema Madrid - IFEMA MADRID

El Salón de la Climatización y Refrigeración (C&R), organizado por Ifema Madrid, cierra su edición de 2025 con una jornada técnica estratégica dedicada a la descarbonización de las instalaciones térmicas y de climatización.

Bajo el título 'La urgencia de descarbonizar: tecnología, planificación y visión sistémica', ofrecerá una visión multidisciplinar sobre los retos y oportunidades de una transición energética que exige "reducir emisiones, mejorar la eficiencia y abordar la transformación del parque edificatorio desde un enfoque integral y técnicamente viable", recoge Ifema Madrid en un comunicado.

El objetivo de la jornada que se celebra este jueves en el Foro 1 del Pabellón 7 es trasladar a los profesionales del sector "una perspectiva clara y ordenada" sobre los plazos y requisitos de la descarbonización, basada en tecnologías probadas, gestión inteligente de la demanda térmica y soluciones adaptativas que optimicen el funcionamiento de los sistemas HVAC.

Se analizarán, además, los criterios técnicos, económicos y operativos que permiten maximizar la eficiencia y rentabilidad de las instalaciones a lo largo de todo su ciclo de vida.

NORMATIVA Y REHABILITACIÓN

La primera sesión, 'Visión regulatoria y estratégica de la descarbonización: criterios técnicos, económicos, funcionales y sociales', contextualizará el desafío actual, sus implicaciones normativas y el papel decisivo de las instalaciones térmicas en la transición energética.

Se revisará el marco regulatorio presente y futuro así como los parámetros que marcarán los próximos años, desde los MEPs hasta el nuevo certificado energético, el pasaporte de renovación o el cálculo del Potencial de Calentamiento Global.

También se abordarán las nuevas etiquetas A-G con requisitos reforzados de IEQ y calidad del aire, la electrificación de la demanda térmica, la rehabilitación sin emisiones y la interoperabilidad de sistemas HVAC mediante control inteligente. Participarán Pedro Vicente Quiles (ATECYR), Alberto Jiménez (AFEC) y Chema Zarzuela (AEDICI), con la moderación de Miguel Ángel Llopis Gómez (ATECYR).

El Bloque 2, 'Soluciones tecnológicas para instalaciones térmicas sin emisiones', estará dedicado a comparar y evaluar las tecnologías más eficaces para descarbonizar sistemas de climatización y producción de agua caliente, así como a definir criterios para su integración óptima.

Se tratarán en detalle las bombas de calor aerotérmicas y geotérmicas, su rendimiento y sus aplicaciones en entornos residenciales y terciarios, además de los criterios climáticos y de demanda que condicionan su diseño.

También se abordarán comparativas de eficiencia entre diferentes sistemas de calefacción, la integración de ventilación eficiente con recuperación de calor, la hibridación con energías renovables, el papel de la solar térmica y fotovoltaica, y la contribución de la domótica y del control inteligente.

Las presentaciones se articularán a través de tres casos prácticos desarrollados por equipos de ingeniería, propiedad y fabricantes, y culminarán en una mesa moderada por Mario Rial (CONAIF).

Por la tarde, 'Instalaciones descarbonizadas en terciario: cómo proteger la integridad del edificio con soluciones 360', se centrará en la intervención sobre edificios existentes y nuevos mediante estrategias de máxima eficiencia y descarbonización.

Se explicarán métodos para realizar diagnósticos energéticos avanzados, estrategias de rehabilitación, fases de actuación, costes y retornos, así como el uso de simulación energética, BIM y herramientas digitales para la toma de decisiones.

También, tecnologías clave como bombas de calor centralizadas de alta capacidad, sistemas para hoteles, oficinas y centros comerciales, soluciones de captura y valorización energética del calor residual, y criterios de resiliencia para entornos críticos como hospitales o data centers.

La sesión incluirá una revisión del análisis del ciclo de vida aplicado a proyectos con taxonomía y fondos europeos, así como recomendaciones sobre operación eficiente y mantenimiento predictivo para asegurar la máxima descarbonización sin comprometer la ventilación ni la calidad del aire interior.