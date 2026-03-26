Salón Gourmets refuerza su vertiente social con talleres infantiles y colaboración con ONG en su 50 aniversario

Talleres para alumnos en la feria Salón Gourmets - SALÓN GOURMETS

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La feria Salón Gourmets reforzará este año su compromiso social con la promoción de la alimentación saludable entre escolares y la colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro, en una edición marcada además por el 50 aniversario del grupo.

La feria, que se celebrará del 13 al 16 de abril en Ifema Madrid, volverá a incluir sus tradicionales talleres infantiles, una iniciativa que lleva ya más de 25 años acercando los principios básicos de la dieta saludable a los alumnos de la región, señalan los organizadores en un comunicado.

A través de actividades lúdicas, los niños podrán conocer los productos y métodos de elaboración de alimentos en distintos espacios temáticos, como el Taller de Tierra de Sabor, de Castilla y León; el taller del pan, donde aprenderán sobre levaduras; o el taller del queso, dedicado a las variedades de este producto.

Como novedad, este año se incorpora un taller sobre salmón noruego en el que los participantes aprenderán a elaborar sushi. En la última edición del Salon Gourmets participaron más de 800 alumnos de la Comunidad de Madrid.

INICIATIVAS SOCIALES

Más allá de la vertiente educativa, el evento servirá de escaparate para entidades sociales. Repetirá su colaboración la Asociación de Mujeres en Gastronomía, que presentará su II Congreso Nacional centrado en liderazgo femenino, sostenibilidad y evolución del sector.

También estará presente la ONG Gastronomía Solidaria, liderada por el chef Chema de Isidro, cuyo objetivo es formar e insertar laboralmente a los jóvenes en riesgo de exclusión en el ámbito hostelero.

El Banco de Alimentos y Aldeas Infantiles SOS también contarán con espacios informativos, y además la primera de ellas recogerá los excedentes donados por expositores, tras haber alcanzado en 2025 los más de 10.500 kilos de productos recogidos.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación impulsará la campaña 'Aquí no se tira nada', dentro de su iniciativa 'El país más rico del mundo' para concienciar sobre el desperdicio alimentario y fomentar el consumo responsable.