Salón Look acogerá en octubre la primera edición del Campeonato de España de Masaje - IFEMA MADRID

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salón Look, el Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral organizado por Ifema Madrid del 17 al 19 de octubre, acogerá la primera edición del Campeonato de España de Masaje, que reunirá tanto a los referentes de esta disciplina como a los profesionales noveles.

Habrá tres bloques con eliminatorias hasta tener tres ganadores por categoría --estética facial, estética corporal y estilo libre--, así como un ganador novel en cada una de ellas. El ganador absoluto será el profesional que mayor número de puntos consiga, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Está organizado y dirigido por Guillermo Marín Aguilar, Spa Manager, asesor formador y conferenciante que ha ganado campeonatos en diversos países del mundo. Completan el cartel de organizadores y jueces Trinidad Frías, Elvira Gentile, Daniele Mattarelli, Mónica Pasolea, Ángel Sánchez Ayllón, Susana Rodriguez Utrilla y Esther Muñoz .

Ubicado en el Pabellón 12 del Recinto Ferial, este campeonato cuenta con el respaldo de la Asociación de profesionales de wellness, spa y bienestar y el patrocinio de Kapyderm, expertos en soluciones avanzadas para el cuidado de la piel y el cabello, y Lav Towels, toallas profesionales suaves, confortables y de altísima calidad.

Las inscripciones se pueden encontrar en awellspamassage.com. Los participantes, además de acceso completo a Salón Look, contarán con zonas de descanso, áreas de networking y masterclass exclusivos impartidas por reconocidos expertos.

Salón Look 2025 se celebrará del 17 al 19 de octubre de 2025 en los pabellones 12, 14 y 14.1 en Ifema Madrid y permitirá descubrir novedades, formarse de la mano de reputados expertos y posicionarse en el mercado.