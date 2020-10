La segunda jornada de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida expone las propuestas de diseñadores con experiencia

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada del Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, en ExpoMeloneras (Maspalomas), bajo la coorganización del Cabildo de Gran Canaria e Ifema, ha expuesto las propuestas de diseñadores consagrados y con experiencia en el sector.

TCN fue la firma encargada de abrir la pasarela, que se desarrolló el viernes, en una jornada que continuó con los desfiles dobles de Chela Clo, Diazar, Bannana Moon y Livia. Durante la tarde, fue el turno del desfile de Guillermina Baeza, para dar paso al desfile doble de Carlos San Juan y Gottex, y clausuró la jornada Aurelia Gil.

La firma TCN, "referente mundial del universo beachwear", ofreció un desfile individual que marcó su vuelta a Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida después de varias ediciones. TCN apuesta por una colección "fiel a sus orígenes" y su característico "lifestyle", un 'boho chic' que se identifica por su estilo.

Sant Remy es el hilo conductor de la colección Spring-Summer TCN 2021. La Provenza y sus campos de lavanda son los protagonistas, según ha informado Ifema en un comunicado.

La jornada continuó con el desfile doble de Chela Clo y Diazar. La primera presentó su colección 'Discordant Retro Vibes', que se une a las tendencias actuales de la moda juvenil neoyorkina inspirada en los años 90. Los difuminados asimétricos del 'tie dye' y las formas abstractas del terrazzo y el mármol inspiran la colección de Chela Clo para la temporada Spring-Summer 2021.

Diazar, por su parte, apostó por el negro. Los elementos que integran la propuesta de la colección 'The New Black, by Diazar' se fundamentan en conceptos vinculados a una gama cromática oscura con matices.

La tarde continuó con Guillermina Baeza que presentó una colección basada en Tánger. "El recuerdo del olor a azahar mezclado con el de las especias, pintan los colores tierra con destellos dorados", han indicado.

Posteriormente, fue el turno de Carlos San Juan y Gottex. Para diseñar su colección, el diseñador exploró la forma en que "los cables tensores consiguen sostener las estructuras más espectaculares". Gottex presentó un desfile con técnicas novedosas, formas vanguardistas y una variedad de nuevas texturas y tejidos suaves.

Aurelia Gil fue la encargada de clausurar la jornada de desfiles con una colección de looks "espectaculares" y prendas confeccionadas en tul. La diseñadora enseñó "looks puros y sin artificios" con las prendas de baño como protagonistas y también looks más estructurados que utilizan la pieza de baño como base sobre la que crear "un look de etiqueta".

DISEÑADORES DE LA EDICIÓN 2020 DEL GRAN CANARIA SWIM WEEK

Hasta el 25 de octubre, la pasarela canaria acogerá los desfiles de las firmas canarias Diazar, Palmas, Carlos San Juan, Maldito Sweet, Lucas Balboa, Chela Clo, Nuria González, Arcadio Domínguez y Aurelia Gil; junto a Kokú Kids, Ladybug's Cris e It Child en la categoría infantil.

Asimismo, cuenta con la participación de firmas del sector nacional e internacional como TCN, Bannana Moon, Livia, Guillermina Baeza, Carlos San Juan, Gottex, Aurelia Gil, Dolores Cortés, Como un Pez en el Agua, Énfasis, All Sisters, All That She Loves, Palmas, Miss Bikini Luxe y Ágatha Ruiz de la Prada; junto a las marcas infantiles Fátima Rodríguez, Bannana Moon Kids, Dolores Cortés Kids, Cosas de Mon y Belle & Rebel.