La Semana Internacional de la Construcción 2026 reunirá a más de 500 empresas del 10 al 13 de noviembre

Congreso SICON - IFEMA MADRID

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Construcción 2026, que tendrá lugar del 10 al 13 de noviembre en Ifema Madrid, reunirá a más de 500 empresas y reforzará así su posicionamiento como uno de los principales puntos de encuentro profesionales del sector en el sur de Europa.

El proyecto, que integra las ferias Construtec, Veteco, Smartdoors y Piscimad, contará con un amplio programa de actividades diseñado para impulsar el conocimiento, el intercambio de experiencias y el análisis de los retos que marcarán el futuro de la edificación, según ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

La feria ocupará más de 43.000 metros de exposición y configurará una plataforma común para toda la cadena de valor de la construcción. A la oferta comercial se sumará un completo programa congresual y divulgativo que pondrá el foco en cuestiones como la vivienda, la industrialización, la sostenibilidad, la digitalización, la innovación tecnológica o la transformación de los modelos productivos.

II CONGRESO DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

El principal espacio de actividades será el II Congreso de la Semana Internacional de la Construcción, organizado en colaboración con Alimarket y concebido para reunir a algunos de los principales representantes de la promoción, la construcción, la distribución, la arquitectura y las organizaciones profesionales.

A través de sus dos espacios paralelos, el Auditorio Empresarial y el Auditorio Sectorial, el Congreso ofrecerá una visión complementaria de los desafíos que afronta el sector, combinando la perspectiva empresarial con el análisis técnico, institucional y estratégico de la industria.

En el caso del Auditorio Empresarial, las distintas sesiones pondrán el foco en algunos de los asuntos que más preocupan actualmente a las compañías del sector. La evolución del mercado residencial y la capacidad para responder a la creciente demanda de vivienda protagonizarán una de las jornadas más destacadas, con la participación de responsables de algunas de las principales promotoras del país, como Kronos Homes, TM Grupo Inmobiliario, Avintia, Grupo Salas o Exxacon, junto a representantes de Asprima, Vía Ágora o Ibosa.

De igual manera, el Congreso reunirá a responsables de compañías y organizaciones representativas de toda la cadena de valor, desde grupos de distribución como Grupo Ibricks, BigMat Iberia, Discesur, AÚNA Distribución, Frans Bonhomme, Grupo Electro Stocks o Distriplac, así como el Foro de Expansión Internacional para el Sector de la Construcción ('Edificando el mundo'), impulsado junto a ACOCEX, que abordará los principales retos y oportunidades que afrontan las empresas en sus procesos de internacionalización.

Por su parte, el Auditorio Sectorial analizará las grandes tendencias que están redefiniendo la construcción desde una perspectiva transversal, poniendo el foco en conceptos como la industrialización, la innovación, la sostenibilidad, la digitalización y la necesidad de evolucionar hacia modelos de edificación más eficientes.

Este reunirá a representantes de entidades como CEPCO, la Fundación Laboral de la Construcción, el COAM, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) o APCEspaña, junto a expertos de empresas, instituciones y organizaciones vinculadas a la sostenibilidad, la arquitectura y el desarrollo urbano.

Asimismo, una de las citas destacadas será la Jornada Especial Colombia País Invitado, que incluirá una mesa redonda orientada a reforzar los lazos entre España e Iberoamérica y a compartir experiencias sobre desarrollo urbano, vivienda, infraestructuras e innovación constructivo.

El jueves 12, en este espacio, se celebrará la Tarde del Sector. En este encuentro tendrá lugar la ponencia con el título 'Velocidad, ingeniería y construcción: Gran Premio de España de Fórmula 1 en IFEMA MADRID"' así como la ceremonia y entrega de reconocimientos del Sector y los XVI Premios Veteco-Asefave.

FORO BIM

Además del Congreso, el Foro BIM se ha consolidado como uno de los espacios de referencia para analizar el avance de la digitalización en la construcción y el impacto que las nuevas metodologías colaborativas están teniendo en el conjunto de la cadena de valor.

Este se ha organizado conjuntamente con Building Smart e Itec, el Instituto de Tecnología de la Construcción y en el que participan expositores y asociaciones como Tecnalia, SAP, DJI Enterprise, Ingurumenaren Kideak Ingenieria y Plancraft, entre otros.

Las temáticas tratarán sobre como la metodología BIM ha dejado de ser una tecnología emergente para convertirse en una herramienta estratégica que mejora la planificación, la coordinación y la gestión de proyectos cada vez más complejos. A través de casos prácticos, experiencias reales y presentaciones especializadas, el foro mostrará cómo las organizaciones están incorporando entornos colaborativos digitales para optimizar costes, reducir incidencias y aumentar la eficiencia operativa.

FORO CONSTRUCCIÓN

El tercer gran espacio será el Foro Construcción, concebido como un punto de encuentro para la presentación de soluciones, tecnologías y experiencias que ya están transformando la actividad constructiva. Su programación reunirá fabricantes, especialistas y profesionales, así como las principales jornadas y asociaciones como son el Foro Iberoamericano, Glass Forum, Jornadas Assepi y Fimpa junto a las empresas Strugal 2, Muchtek, Vekaplast Ibérica, Masking, Indresmat Sl, Preference Sl, Doco Sommer Y Hu Ingenieros.

Este servirá además para mostrar casos reales de aplicación, permitiendo conocer cómo las empresas están adoptando nuevas soluciones para responder a necesidades concretas relacionadas con la eficiencia, la calidad, la sostenibilidad o la rentabilidad.