La Semana Internacional de la Construcción supera las 460 empresas participantes

La Semana Internacional de la Construcción avanza con fuerza en su comercialización y supera ya las 460 empresas participantes - IFEMA MADRID

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) - La Semana Internacional de la Construcción, impulsada por Ifema Madrid y que reúne a las ferias Construtec, Smart Doors, Veteco y Piscimad, reúne ya más de 460 empresas expositoras sobre una superficie superior a los 38.000 metros cuadrados, cifras que superan la superficie de la anterior edición.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, este "sólido" avance comercial evidencia "el interés de fabricantes, empresas de construcción, arquitectos, distribuidores y empresas de servicios por un proyecto ferial que integra estas cuatro ferias abordando de manera conjunta los principales retos y oportunidades de la industria".

Estos retos son la industrialización de la construcción, la rehabilitación, la eficiencia energética, la innovación tecnológica, el diseño, los sistemas y soluciones técnicas para todo el ciclo constructivo.

Además de su fuerte dimensión comercial, este proyecto contará con la segunda edición del Congreso de la Semana Internacional de la Construcción, un foro de reflexión y análisis que abordará los grandes desafíos y palancas de transformación del sector, como la construcción industrializada, la sostenibilidad y la eficiencia energética, la descarbonización, la innovación tecnológica y la digitalización, así como la rehabilitación, el marco normativo y la atracción de talento y que reunirá a promotoras, constructoras, estudios de arquitectura, fabricantes o jefes de obra.