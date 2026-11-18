Archivo - Ifema.-Ledvance se incorpora como patrocinador del Global Forum de la Semana de la Electrificación y la Descarbonización - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización reunirá, del 24 al 26 de noviembre en Ifema Madrid, a más de 750 empresas participantes y ofrecerá un amplio programa profesional con más de 120 jornadas y espacios de debate en torno a los grandes retos que plantea la transformación del modelo energético.

Electrificación, almacenamiento, capacidad y flexibilidad de las redes, energías renovables, autoconsumo, eficiencia energética, rehabilitación, Certificados de Ahorro Energético (CAEs), movilidad eléctrica, digitalización y automatización serán algunos de los grandes temas que abordarán empresas, asociaciones, instituciones, centros tecnológicos y profesionales durante las tres jornadas, según ha explicado Ifema Madrid en un comunicado.

El principal punto de encuentro será el Global Forum, espacio transversal de conocimiento de Genera y Matelec, cuya actividad se desarrollará en las salas Ledvance y Phoenix Contact, ambas en el Pabellón 8 del recinto ferial. A ellas se sumará una amplia agenda distribuida entre el Centro de Convenciones Norte, Foro Genera Solar, Foro Electrificación, Foro CAE's, Foro KNX, El Mundo del Instalador y Foro Apiem.

GLOBAL FORUM

El global Forum concentrará algunos de los principales debates que afrontan actualmente los sectores energético y eléctrico, conectando cuestiones como la integración renovable y el almacenamiento con el desarrollo de las redes, la electrificación de nuevos consumos, la regulación y la eficiencia energética.

En la sala Ledvance, la atención se dirigirá hacia la flexibilidad de las redes, almacenamiento energético, seguridad de instalaciones BESS, regulación eléctrica, eficiencia de los edificios, rehabilitación y digitalización.

Entre sus contenidos, Entra presentará su informe sobre peajes de red flexibles y las oportunidades que ofrecen las nuevas modalidades de acceso a las redes, mientras Aepibal abordará la seguridad en el diseño, construcción y operación de plantas BESS. Por su parte, Ledvance analizará el impacto de la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), con especial atención a la iluminación y los sistemas de control.

Las instalaciones eléctricas serán otro de los ámbitos de análisis. AFME profundizará en la relación entre legislación, normas técnicas y evaluación de la conformidad y presentará el proyecto impulsado por Oreve para obtener una radiografía del estado de las instalaciones eléctricas de las viviendas españolas. El diagnóstico cobra especial importancia ante un parque residencial en el que el 73,8% de las viviendas son anteriores a la entrada en vigor del actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

La sala Phoenix Contact ampliará la mirada del Global Forum hacia los cambios necesarios para integrar una mayor generación renovable y avanzar en la electrificación de la economía. Entre sus contenidos, APPA Renovables analizará la relación entre electrificación y competitividad, poniendo el foco en la combinación de electricidad renovable, bombas de calor, autoconsumo y flexibilidad de la demanda como herramientas para sustituir combustibles fósiles y reducir costes en hogares, empresas y procesos industriales.

Asimismo, las redes eléctricas y el almacenamiento tendrán un peso destacado. El debate abordará las inversiones necesarias para responder al crecimiento renovable y las posibilidades de las baterías, el bombeo, la hibridación, el acceso flexible y la agregación de demanda para aprovechar mejor la generación disponible y facilitar nuevas conexiones.

RENOVABLES Y ELECTRIFICACIÓN

El Foro Genera Solar abordará la evolución de la fotovoltaica a través de contenidos sobre almacenamiento, digitalización, agrovoltaica y autoconsumo, con la participación de organizaciones como UNEF y AFNE.

Por su parte, el Foro Electrificación trasladará el debate a sus aplicaciones en edificios, movilidad e instalaciones, con contenidos sobre autoconsumo colectivo, gestión energética, digitalización, recarga de vehículo eléctrico, seguridad, formación y software especializado.

El Foro CAE's analizará, de la mano de A3E y Anese, la evolución de los Certificados de Ahorro Energético y sus posibilidades en ámbitos como industria, transporte, vivienda y sector público, así como su financiación.

La automatización, la conectividad y la capacitación profesional serán protagonistas del Foro KNX, mientras El Mundo del Instalador y Foro Apiem completarán los contenidos dirigidos al sector de las instalaciones y a los profesionales vinculados a la electrificación.

INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO

Los foros del Centro de Convenciones Norte completarán la agenda con encuentros sobre termosolar, solar térmica, cogeneración, eólica, innovación y descarbonización industrial. Entre ellos, Protermosolar y Ciemat analizarán el papel de la termosolar, mientras Entra celebrará su II Foro de la Flexibilidad.