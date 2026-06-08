La Semana de los Servicios al Ciudadano, que englobará cinco ferias, reunirá a unos 25.000 profesionales

Global Mobility Call - IFEMA MADRID

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Semana de los Servicios al Ciudadano englobará cinco ferias -- el Foro de las Ciudades de Madrid, TECMA, SocioCARE, SRR y Global Mobility Call-- reunirá a unos 25.000 profesionales, 465 ponentes, 400 empresas y una docena de foros entre este martes 9 y el jueves 11 de junio, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La cita refuerza su posicionamiento como "uno de los principales encuentros europeos orientados a la innovación en servicios urbanos, sostenibilidad, movilidad y bienestar social, con una destacada proyección internacional".

La celebración conjunta de estos cinco eventos configura "un ecosistema sectorial completo, capaz de abordar de forma transversal los principales retos a los que se enfrentan las ciudades: la descarbonización, la digitalización de los servicios públicos, la gestión eficiente de los recursos, la movilidad sostenible y la atención a la población".

En este contexto, TECMA, Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente, ubicada en el pabellón 9, será el escaparate de referencia para para gestión selectiva de residuos, limpieza urbana, equipamiento urbano, sostenibilidad y urbanismo. Esta edición se presenta con un crecimiento de cerca del 35% en superficie expositiva, con más de 150 empresas participantes.

Compartirá espacio con el Foro de las Ciudades de Madrid, un espacio de debate e intercambio de ideas, proyectos y visiones sobre el camino que han de seguir las ciudades para convertirse en espacios más habitables, sostenibles, inclusivos, participativos y resilientes.

En su séptima edición, el Foro de las Ciudades abordará soluciones innovadoras para el desarrollo urbano sostenible, con un importante apoyo institucional a través de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, además de la colaboración de más de 40 organizaciones de todo el mundo, como ICLEI Europa, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), ONU-Habitat o MedCities, entre otros.

Destaca también la participación de ciudades internacionales en el programa de esta edición del Foro, como Praga, Berlín, Turín, Múnich, Izmir-Esmirna, Wroclaw-Breslavia, Medellín, Guimaraes, Dublín, Lyon o Calgary, además de las cinco capitales iberoamericanas ganadoras de los Premios Innovación 2026 de UCCI.

En el pabellón 7 se celebra SRR, el Salón Internacional de la Recuperación y el Reciclado, promovido por la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), que concentrará, en su novena edición, novedades sobre economía circular, con las últimas tecnologías para la recogida, tratamiento y valorización de residuos.

Es una cita que se celebra en un contexto marcado por la consolidación del sector español del reciclaje, que involucra a más de 5.000 empresas en España, y genera más de 33.000 empleos directos anualmente, con un volumen de negocio superior a los 15.000 millones de euros (1% del PIB nacional), según los últimos datos de la FER.

Celebrará una jornada específica sobre los 'SCRAP' como herramientas clave para impulsar la economía circular, posicionándose SRR como el foro de referencia para el análisis regulatorio, tecnológico y empresarial del sector del reciclaje y la recuperación en España y Europa.

SocioCARE presenta su primera edición como Expo Congreso Europeo de los Cuidados, un foro estratégico para redefinir el modelo de cuidados, alineando políticas públicas, sostenibilidad económica e innovación operativa, con foco en la persona y la integración del sistema en un escenario marcado por el envejecimiento de la población.

Con el desarrollo de los contenidos, de la mano de Grupo Senda, que formarán parte del evento de SocioCARE, destacan la transición hacia nuevos modelos de atención, centrados en la persona; el desarrollo de servicios de proximidad y atención en el hogar; estrategias frente a la soledad no deseada, uno de los desafíos sociales más urgentes; la coordinación entre los sistemas sanitario y social, clave para avanzar hacia modelos integrados y eficaces, y la atracción y retención del talento en un sector en crecimiento y con alta demanda profesional.

Completando esta Semana, Global Mobility Call llega al pabellón 5 como el gran foro internacional de la movilidad sostenible, abordando la transformación del transporte desde una perspectiva global: electrificación, digitalización, nuevos modelos de movilidad colectiva y conectividad.

Este foro se organiza con una nueva arquitectura de contenidos orientada a transformar el conocimiento en decisiones y proyectos concretos. Entre ellos figuran ámbitos como ciudades y regulación, transporte público y MaaS, industria de la automoción y software, energía y descarbonización, datos e infraestructuras inteligentes, logística e intermodalidad, negocio B2B e internacionalización, innovación y startups, talento y nuevas competencias, y seguridad vial y experiencia de usuario.

ENFOQUE INTERNACIONAL

La Semana de los Servicios al Ciudadano contará con una creciente participación internacional, tanto en su área expositiva como en su programa de contenidos. Empresas, instituciones y delegaciones profesionales de distintos países, especialmente de Europa y Latinoamérica, acudirán a Madrid para conocer soluciones innovadoras y compartir experiencias aplicables a diferentes entornos urbanos, provinciales y regionales.

Este carácter internacional convierte a Ifema Madrid "en un hub de intercambio de conocimiento, donde se analizan tendencias globales y se favorece la transferencia de buenas prácticas en ámbitos como las smart cities, la economía circular o la movilidad descarbonizada".