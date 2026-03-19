El show tributo a Pink Floyd vuelve a Madrid el 31 de marzo con más del 70% del aforo vendido

Archivo - PINK FLOYD, reino unido - PINKFLOYD.COM - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

The Australian Pink Floyd Show actuará en la capital el próximo 31 de marzo en el Palacio Municipal de Ifema Madrid, en un concierto tributo que ya ha vendido más del 70% de las entradas.

En concreto, este espectáculo musical es considerado "el mejor" tributo a Pink Floyd "a nivel mundial". Así, la gira 'The Happiest Days of Our Lives - Greatest Hits 26' aterrizará en Madrid dentro de dos semanas, ha explicado el consorcio en un comunicado.

En este sentido, el grupo ha vendido más de 4 millones de entradas y ha actuado en más de 35 países, desde su debut en 1988. Además, a lo largo de su trayectoria, han compartido escenario con algunos de los miembros de Pink Floyd como David Gilmour o Rick Wright.

De este modo, la cita propone ofrecer una experiencia audiovisual que incluye montaje escénico, animaciones, sonido, iluminación y efectos especiales. Todo ello se completará con inflables gigantes, como un canguro rosa, y con un repertorio que recorrerá todas las etapas de Pink Floyd.

Por otro lado, la banda ha trabajado con músicos vinculados al grupo original como Guy Pratt y Durga McBroom, y cuenta actualmente con Lorelei McBroom, presente en el proyecto desde hace más de 15 años.

Respecto a la crítica internacional, 'The Times' los ha calificado como "The Gold Standard", mientras que 'The Daily Mirror' los ha definido como "The Kings of the Genre".