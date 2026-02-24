Sicur destaca el papel de las centrales receptoras de incendios en la mejora de las instalaciones de seguridad

El Salón Internacional de la Seguridad, SICUR, durante su primera jornada. - IFEMA MADRID

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sicur 2026, el Salón Internacional de la Seguridad, ha arrancado este martes su 25ª edición en Ifema Madrid destacando la importancia de las centrales receptoras de incendios (CRI) y su papel en la mejora de las instalaciones de seguridad en la primera de sus jornadas técnicas.

El salón, con una oferta expositiva de más de 670 empresas en esta edición, ha sido inaugurado por el comisionado especial para la Reindustrialización del Ministerio de Industria y Turismo, Jaime Peris Pascual; el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre; y el director general de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, Manuel Zaragaza, según ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

En la primera jornada de la agenda técnica, centrada en las centrales receptoras de incendios (CRI), el presidente de Tecnifuego, Antonio Tortosa, ha abogado por que "las instalaciones de protección contra incendios estén comunicadas con el exterior". "Y si lo hacen a través de una CRI se conseguirá una comunicación inmediata, a partir de la cual se pondrá en marcha todo el procedimiento correspondiente para solucionar el problema", ha dicho.

Además, ha incidido en que la conexión con una central receptora de incendios "reforzará y mejorará la instalación de seguridad al evitar, por ejemplo, falsas alarmas".

Asimismo, el coordinador del Comité Sectorial de Fabricantes de Equipos de Detección de Tecnifuego, Lluis Marín, ha destacado la importancia de "dotar de herramientas a los sistemas de protección contra incendios para que la comunicación de la emergencia sea eficaz, a la vez que se facilita la gestión del mantenimiento de los sistemas de detección y alarma".

Otra de las jornadas celebradas en el Foro Sicur ha sido la sesión dedicada al Clúster 3 de Horizonte Europa 'Seguridad Civil para la Sociedad' 2026, organizada por CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación) y la Fundación Madrid+D, en la que responsables institucionales, expertos europeos y puntos nacionales de contacto de distintos países han analizado las prioridades estratégicas.

Durante el encuentro, Maite Boyero Egido, de CDTI Innovación, ha indicado que el año pasado los participantes españoles (industria seguridad, centros investigación y tecnológicos, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc.) captaron alrededor de "27 millones de euros en subvenciones, de los 190 millones disponibles para la UE", lo que situó a España "como el primero en captación de fondos".

Ainara Ripa, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, ha destacado que la financiación se dirige a entidades que desarrollan proyectos de I+D+i en el ámbito de la seguridad civil y permite a los usuarios finales solucionar "sus necesidades en el ámbito de la seguridad en su día a día operativo".

Con este tipo de proyectos, ha apuntado, "se pretende dar solución a la lucha contra el crimen y el terrorismo, gestión de fronteras, protección de infraestructuras críticas, gestión de desastres y ciberseguridad, fundamentalmente".

Por su lado, Marina Martínez, de SOST-CDTI (oficina de ciencia y tecnología española en Bruselas), ha remarcado que los proyectos colaborativos permiten trabajar conjuntamente a los usuarios finales con la sociedad civil o las municipalidades, así como conectar con "el sector privado y sus capacidades tecnológicos".

De su lado, el jefe de I+D+i del Centro Tecnológico del Ministerio del Interior, José Cebrián de Barrio, ha subrayado que los instrumentos de financiación son "muy necesarios" para aumentar el índice de madurez de proyectos de I+D+i de seguridad de los cuales todavía "no hay prototipos".

"El Ministerio del Interior ha participado desde 2007 en más de 150 proyectos de seguridad, con una financiación aproximada de 42 millones de euros y con más de 800 partners", ha señalado Cebrián.

Tras la sesión introductoria, los participantes han celebrado reuniones estratégicas bajo el paraguas de Brokerage Event Sicur 2026, una oportunidad para generar contactos estratégicos y fomentar la cooperación tecnológica en seguridad y protección civil a nivel internacional.

SICUR CYBER

En Sicur Cyber, Patricio Delorme, socio de la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad, ha puesto el énfasis en la ciberseguridad en las credenciales y ha explicado cómo elegir "una credencial segura, algo muy importante para personas y empresas".

En este sentido, ha apuntado que a nivel mundial, "el 35% de las credenciales se encuentran aún en su primera generación tecnológica, el 40% ha empezado a emigrar hacia la siguiente y sólo el 25% cuenta con las tecnologías más seguras".

Por otra parte, ha advertido que en las credenciales se deben tener en cuenta tres elementos: "la tecnología, los formatos y las llaves de seguridad con las que se protegen".

"Las regulaciones en el sector son positivas porque nos permiten estar más protegidos y trabajar con estándares, lo que impulsa las capacidades y facilidades", ha aseverado Delorme, quien ha señalado que "los ciclos de vida de las nuevas tecnologías se siguen reduciendo, pasando de 20 a 5 años en promedio".

Además, en este espacio se ha desarrollado una mesa redonda sobre el horizonte normativo y la seguridad privada en las trasposiciones de las directivas europeas NIS 2 y CER, que ha estado moderada por el coordinador de proyectos de la Fundación Borredá, César Álvarez.

En la misma, el jefe del Servicio de Inteligencia y Coordinación del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), Ángel Flores Alviz, ha explicado que se ha pasado de poner el foco "en la protección de las infraestructuras a un concepto más amplio, que engloba también la resiliencia de los servicios y la capacidad de prevenir, protegerse y recuperarse ante incidentes, tanto intencionados como no intencionados".

En su intervención, el jefe de Área de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) del Ministerio del Interior, Leandro Gobierno López, se ha mostrado partidario de "tener una visión amplia de la seguridad", y se ha referido a las directivas NIS 2 y CER, que establecen "un ámbito de coordinación y comunicación, evitando duplicidades y dobles cargas administrativas".

Por su parte, el inspector jefe del grupo de establecimientos obligados de la UCSP de Policía Nacional, Julio Camino, ha indicado que la directiva CER está orientada "hacia la seguridad física", y ha recordado que la seguridad privada es "ejecutada por las empresas del sector".

El coronel jefe del Seprose de la Guardia Civil, Antonio Suárez, ha apuntado que "las transposiciones de las dos directivas será una cuestión de tiempo, motivado por el momento geopolítico" actual, a la vez que ha apuntado que hace una década las amenazas eran "fundamentalmente físicas" y ahora están evolucionando hacia "ataques tecnológicos e híbridos".

Finalmente, el secretario general de Aproser, Eduardo Cobas, ha destacado que la directiva europea de seguridad "hace ahora una apelación a la estandarización para mejorar la seguridad".

EXO CORNER

En Exo Corner, el gestor de tecnologías del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Luis Ruiz, ha abordado el efecto de los exoesqueletos desde el punto de vista biomecánico y, más concretamente, en qué tareas son "susceptibles de incorporarse, dentro del ámbito de la construcción, el metal o la hostelería".

Además, ha explicado los últimos estudios realizados por el Instituto de Biomecánica en este campo y ha presentado las guías en las que ha trabajado el IBV para ayudar a sectores como la construcción y el metal en la incorporación de exoesqueletos, así como los protocolos mantenidos en el software Ergo/IBV.

Finalmente, en el Speakers' Corner de Seguridad Laboral se ha desarrollado un ciclo de selección práctica de los equipos de protección individual (EPI).