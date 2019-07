Simo Educacion 2019 abordará las tendencias pedagógicas más innovadoras

Publicado 16/07/2019 15:06:55 CET

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Simo Educación 2019, organizado por Ifema en colaboración con Educación 3.0, abordará las últimas tendencias pedagógicas más innovadoras y con base en la tecnología como el uso de la inteligencia artificial para automatizar tareas y mejorar el rendimiento escolar; géneros multimodales emergentes para el aprendizaje; la práctica de mindfulness para el bienestar socioemocional del alumnado, o los beneficios del uso de los eSports y los videojuegos, ha informado Ifema en un comunicado.

En esta sexta edición, serán numerosos los expertos y los docentes que ofrecerán su visión sobre el presente y futuro de la educación. En el auditorio, por ejemplo, Daniel Cassany, investigador en Análisis del Discurso de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, expondrá en su ponencia algunos géneros multimodales nuevos (fansub, fandud, vídeos, danmu/danmaku -chats superpuestos a los vídeos y en movimiento) que utilizan hoy los jóvenes de modo informal.

También se hablará de 'Neurociencia y Educación: posibilidades y limitaciones' en la conferencia que ofrecerá Anna Carballo, psicóloga y doctora en Neurociencias por la Universitat Autònoma de Barcelona.

En ella, hará especial hincapié en la neurociencia cognitiva, una rama de esta disciplina que proporciona sustento teórico y científico al ámbito educativo, puesto que permite estudiar el sustrato neurobiológico de la conducta y de los procesos mentales humanos; entre ellos, los procesos de aprendizaje y memoria.

Por otra parte, y bajo el título 'eSports, videojuegos y educación: entre la alarma social y las posibilidades educativas', Manuel Fernández Navas, profesor de Didáctica y co-director de la Cátedra Estratégica de eSports de la Universidad de Málaga, pondrá sobre la mesa la vertiente educativa y motivadora de estas herramientas.

La inteligencia emocional también estará presente en esta edición de la feria, concretamente en la intervención de Rafael Guerrero, psicólogo clínico y de la salud, profesor de la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de Madrid y del Centro Universitario Cardenal Cisneros, sobre 'Las 7 fases para hacer de tu alumno un experto emocional'.

Otros ponentes confirmados para esta edición son Jordi Nomen, filósofo y escritor; Carles Sierra, vicedirector del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC (IIIA-CSIC), y Sofía Deza, maestra y directora del CEIP Clara Campoamor (Almería) y reciente medalla de la Orden del Mérito Civil por su labor docente.

TALLERES PRÁCTICOS: FORMACIÓN EN INNOVACIÓN DOCENTE

Como cada año, Simo Educación dedicará parte de sus actividades a la formación docente en innovación educativa, mediante la organización de un programa de Talleres Prácticos que, en esta ocasión, versarán sobre la importante labor del community manager educativo y el reto de las redes sociales como metodología activa, además de las actuaciones que debe llevar a cabo el centro para la dinamización digital.

Los asistentes a estos talleres también tendrán la oportunidad de aprender crear y programar chatbots para el aula; implementar podcasts, y utilizar el Design Thinking para buscar soluciones a retos reales.

En el capítulo de pedagogías innovadoras no faltará la presencia de la gamificación en todas sus facetas, incluidos los pasos a dar para crear un escape room usando la realidad virtual y aumentada. Los docentes también podrán conocer técnicas de aprendizaje basadas en la memoria visual, espacial y emocional o aprender cómo se puede acercar la realidad adolescente a las materias de Lengua y Literatura.

CHARLAS MOTIVADORAS EN SIMO EDUCACIÓN INSPIRA

El Auditorio también será escenario de desarrollo del evento Simo Educacion inspira que, tras el éxito de asistencia de la pasada edición, repite esta ágil fórmula de charlas motivadoras, de unos 20 minutos de duración, a cargo de diversos expertos profesionales.

De momento, ya está confirmada la presencia de Manu Velasco, maestro de Primaria; Clara Grima, profesora titular de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla y divulgadora científica; y Jesús Guillén, experto en neuroeducación.

Bajo el lema 'La importancia del liderazgo directivo para transformar la educación', se celebrarán las Jornadas para directores y gestores de instituciones educativas, que ofrecerán conferencias, talleres y casos prácticos de referencia para mejorar la gestión organizativa de los centros.

Coral Elizondo Carmona, activista de la educación inclusiva, y Juan Antonio Rodríguez Bueno, maestro rural en la Comunidad Educativa de Alpartir (Zaragoza), abordarán el 'Liderazgo inclusivo en la escuela rural para transformar la sociedad'.

Manel Güell Barceló, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona (UB) y Practicioner, Master y Training en Programación Neurolingüística (PNL), ofrecerá la sesión 'Mirarse en el espejo: la competencia del autoliderazgo en la dirección de un centro educativo'; y David Álvarez, coordinador de Conecta13, presentará la ponencia 'La tecnología como palanca para la transformación de los centros'.

SIMO MAKERS y SHOW UP

Además del espacio MAKER, en el que de nuevo los centros educativos mostrarán las iniciativas que desarrollan en torno a la metodología 'Learning by doing' (aprender haciendo), este año IFEMA, en su vocación de impulsar el talento, estrena el espacio denominado SHOW UP, orientado a dar visibilidad a los emprendedores que están desarrollando productos y aplicaciones para el sector educativo.

EXPERIENCIAS DOCENTES

El jurado de Simo Educación ya está valorando las numerosas iniciativas docentes que se han presentado a la convocatoria de este año.

De nuevo, aquellas que resulten seleccionadas compartirán su experiencia pedagógica con los asistentes con una ponencia de 20 minutos de duración durante los tres días de celebración de la feria. Inteligencia artificial, gamificación, metodologías activas, inteligencia emocional, educación inclusiva y otros muchos temas se expondrán en las diferentes salas.

Todas las experiencias elegidas serán candidatas a la VII Edición de los Premios a la Innovación Educativa, que reconoce de forma especial a los docentes que contribuyen a la transformación de la educación.