Simo Educación Directores llegará como una de las actividades "estrella" del Salón de Innovación Educativa

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Simo Educación Directores se presentará como una de las actividades "estrella" de la undécima edición del Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa, durante los días 28 y 29 de octubre.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, durante sesiones de mañana y tarde, expertos analizarán los principales retos a los que se enfrentan los equipos directivos, así como las oportunidades que ofrece la tecnología en las aulas desde la perspectiva del liderazgo y la gestión educativa. Estas jornadas cuentan con el patrocinio de Google for Education, Odilo y Rossellimac.

La directora de Simo Educación, Ana Rodríguez, ha declarado que, desde la organización, son "plenamente conscientes del papel imprescindible que tienen los directores y responsables de centros educativos en la transformación educativa", lo que ha llevado a la ampliación de esta iniciativa a dos jornadas.

Simo Educación Directores dará comienzo el 28 de octubre con una sesión matinal organizada por Rossellimac, titulada 'Tecnología saludable, una estrategia educativa real'. En ella se debatirá sobre la importancia de un uso responsable de la tecnología en el aula.

La jornada arrancará a las 10 horas con un café de bienvenida, seguido, a las 10.30 horas, por la presentación oficial del evento, a cargo del director de Rossellimac Education, Alejandro Alés, y de la responsable de Educación, Ana Zamora.

A las 10.45 horas tendrá lugar la mesa redonda 'La solución no es prohibir', con la participación de la directora de Educación Inclusiva en Smile and Learn, Guadalupe Montero de Espinosa Espino; la Education Manager en Letcraft, Andrea Plaza Vázquez; el presidente del Consejo de Directores de Madrid, Óscar Martín Centeno; el CEO de Exo Schools, Jaime Úbeda Gómez; y el presidente ejecutivo de Escuela Excelente, Emilio Fernández Parra.

A continuación, a las 11.45 horas, se presentará la sesión 'Ecosistema Educativo Apple, Casos de uso', con la participación de Canva, Jamf y Smile and Learn, que mostrarán ejemplos prácticos de integración tecnológica en el aula. Finalmente, a las 12.45 horas, Rossellimac cerrará la mañana con la presentación 'Rossellimac Apple Premium Education Partner'.

LA TRANSICIÓN DIGITAL EN EDUCACIÓN

Por la tarde, será el turno de Odilo, que centrará su sesión en cómo alinear los proyectos educativos con las necesidades reales de empleabilidad, la transición digital y los retos de la sostenibilidad en la Formación Profesional. La apertura, a las 16 horas, correrá a cargo de la vicepresidenta de Educación y Sector Público, Ainhoa Marcos.

A las 16.10 horas se presentará el que han denominado como caso de éxito, 'Impulsando la transformación en la Formación Profesional', desarrollado por el Gobierno de Navarra.

Cinco minutos más tarde comenzará la presentación de ponentes, con la participación del subdirector general de Evaluación, Seguimiento y Control de la Formación de la Comunidad de Madrid, José Manuel Continente; el jefe de Servicio de Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Juan Pablo Cacereño; la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente de la Junta de Andalucía, Inmaculada Troncoso; y la directora de Educación y Formación en la Fundación Cotec para la Innovación, Ainara Zubillaga.

A las 16.55 horas se celebrará la mesa redonda 'Impactando en la Formación Profesional del futuro: Sostenibilidad, Digitalización y Empleabilidad', y la jornada concluirá con una ronda de preguntas y despedida, prevista entre las 17.55 y las 18 horas, a cargo de Ainhoa Marcos.

HERRAMIENTAS PARA EL LIDERAZGO ESCOLAR

La programación continuará en la mañana del 29 de octubre, con el turno de Google for Education, que presentará las claves estratégicas y las herramientas más recientes diseñadas para el liderazgo escolar, incluyendo avances en inteligencia artificial responsable, soluciones de gestión y nuevas prioridades de su ecosistema educativo.

La jornada comenzará con el registro de asistentes a las 10 horas, seguido, a las 10.30 horas, por la bienvenida 'Novedades e Innovación en Google for Education', a cargo de la responsable de Google for Education España, Esperanza Moreno, y del director de Google for Education España, Gonzalo Romero.

A las 11 horas, el profesor titular de la Universidad de Granada, Fernando Trujillo, ofrecerá la ponencia 'Estrategia DUA basada en IA: una propuesta de centro para la educación inclusiva'. Posteriormente, a las 11.40 horas, la experta en comunicación educativa y gestión de proyectos de transformación, Núria Mora Lorente, presentará 'El plan de comunicación de nuestro centro: ¡Hagámoslo REAL!'.

Tras una pausa para el café a las 12.20 horas, la actividad se reanudará a las 12.40 horas con la intervención del director de Escuela XXI, Alfredo Hernando Calvo, quien expondrá 'Una IA para la escuela: el proyecto educativo de gemas para lograr la personalización del aprendizaje'.

IA EN LAS AULAS

Para cerrar la sesión matinal, a las 13.20 horas, se celebrará el taller 'Abre las puertas al aprendizaje inteligente: Gemini y Google Workspace en acción', impartido por el director de Transformación Digital de Google Education, Mariano Salas.

En la tarde del miércoles 29 de octubre, Simo Educación Directores reunirá a diversos expertos del ámbito educativo, entre ellos la asesora educativa, Nélida Zaitegi, quien ofrecerá una conferencia sobre 'Los nuevos retos de la dirección de los centros educativos'.

El evento también contará con la presencia de Snappet y su charla 'IA: Innovar para incluir, incluir para transformar' y con Microsoft, que ofrecerá dos ponencias: 'Educación en la era de la IA: el compromiso de Microsoft con los docentes para innovar con propósito' y 'Transformación educativa con IA: Claves para liderar el cambio desde el centro escolar'.

Simo Educación 2025 se celebrará del 28 al 30 de octubre en el pabellón 5 de Ifema Madrid, en colaboración con Educación 3.0, y con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado.

La undécima edición del Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa tiene este año como leit motiv la 'Tecnología y pedagogía: la alianza que impulsa la innovación educativa en tiempos de IA'.