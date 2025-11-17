Tres ferias reúnen esta semana a 1.200 empresas de toda la cadena de valor de la transición energética

Archivo - IFEMA reúne a 1.200 empresas de toda la cadena de valor de la transición energética con tres ferias - IFEMA - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid abre las puertas del Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración (C&R) y la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, que unirá las ferias Genera y Matelec, y que concentrará empresas de la cadena de la transición energética.

El consorcio ha explicado en un comunicado que estas ferias reunirán compañías dedicadas a la generación renovable, la electrificación, la instalaciones eléctricas, la climatización, la refrigeración, el almacenamiento y la movilidad eléctrica. Las tres celebraciones serán inauguradas el 19 de noviembre por el Secretario de Estado de Energía y tendrán lugar deñ 18 al 20 del mismo mes.

Por su parte, C&R aglutina a fabricantes y distribuidores de HVAC, bombas de calor, refrigeración industrial y soluciones de ventilación y eficiencia térmica. Con carácter bienal y más de 400 empresas participantes, mostrará el avance de una industria marcada por su capacidad de innovación tecnológica y su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética. En su agenda tratarán retos como la regulación y el control, sistemas de climatización de centros de datos, el futuro de la climatización en la arquitectura y talleres y ponencias en el marco de la iniciativa Nuevos Talentos.

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización reunirán más de 800 marcas líderes, posicionándose como la plataforma de referencia para energías renovables, eficiencia energética, autoconsumo, almacenamiento e instalaciones eléctricas.

Su enfoque principal está en la integración de renovables en la red y en el desarrollo de soluciones avanzadas para la gestión de la demanda, impulsando la digitalización y flexibilidad del sistema eléctrico español, a través de la industria eléctrica y electrónica.

Además, tanto Genera como Matelec contarán con un programa de actividades para impulsar la electrificación y la descarbonización a través de diferentes espacios como el Global Forum, como eje central del programa junto con otros como el Mundo del Instalador, el Foro Genera Solar, Centro de Convenciones Norte, el Foro KNX o el Foro CAE's.

CRECIMIENTO DEL 0,6% DE LA ECONOMÍA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO

La celebración de C&R junto con la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización se produce en un momento de relevancia para los sectores de la energía, la instalación eléctrica y la climatización. Según datos del INE, la economía española registró un crecimiento del 0,6% en el tercer trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior. Esto ayuda a la creación de un escenario favorable para la demanda interna y la inversión.

En el ámbito sectorial, el mercado de instalaciones y montajes eléctricos mostró una facturación aproximada de 20.900 millones de euros en 2024. Esto ha consolidado un mercado doméstico de gran tamaño para obra nueva, rehabilitación y mantenimiento ligado a la electrificación y a actuaciones HVAC, según DBK. Además, sitúa a instaladores y fabricantes en el centro de la cadena de valor de la transición energética.

Por su parte, el segmento de material eléctrico y soluciones para redes registró un crecimiento sostenido durante 2024 y se proyecta un aumento de la demanda vinculado a la expansión de redes inteligentes y a la actualización de cuadros eléctricos. Esta dinámica refuerza la presencia de fabricantes y distribuidores en MATELEC, reforzando la feria como un punto de referencia para la cadena de suministro eléctrica.

Asimismo, existe un vínculo entre la eficiencia energética y la climatización avanzada que pone de manifiesto la creciente demanda de soluciones de climatización eficiente y de sustitución de sistemas térmicos convencionales por alternativas de menor consumo energético. Estas tendencias refuerzan el papel de C&R como plataforma estratégica para fabricantes, distribuidores e instaladores que buscan responder a la evolución tecnológica y regulatoria de un sector que factura alrededor de 2.000 millones de euros, según la Asociación de Fabricantes de equipos de Climatización (AFEC).