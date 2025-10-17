El VII Business Meeting de Salón Look apostará por la formación de los profesionales este viernes

La inscripción al Business Meeting ya está disponible a través de la web oficial de Salón Look

El VII Business Meeting de Salón Look, el Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral organizado por Ifema Madrid, apostará este viernes por la formación de calidad para los profesionales de la belleza y la peluquería.

Así lo ha compartido Ifema Madrid en un comunicado, en el que ha indicado que este encuentra está ya consolidado como el congreso de referencia en el que voces expertas y líderes del mercado comparten las estrategias, tendencias y modelos de negocio que están marcando el futuro de la industria cosmética.

Así, el Business Meeting, con el patrocinio de Kemon, se convertirá en un espacio de inspiración, networking y crecimiento para quienes buscan impulsar su posicionamiento en un sector cada vez más competitivo y en constante evolución.

Este encuentro empresarial contará además con un programa de conferencias impartidas por expertos de reconocido prestigio. De este modo, empresarios, distribuidores y mayoristas del sector tendrán la oportunidad de acceder a contenidos estratégicos de alto valor, en un formato diseñado para fomentar el intercambio de ideas, la inspiración y el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

Por todo ello, tal y como destaca Ifema Madrid, la VII edición del Business Meeting se alinea con las nuevas dinámicas de los congresos profesionales. Además, el encuentro cuenta con el respaldo de entidades como Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) y Anepe (Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética).

PROGRAMACIÓN

Tras la inauguración a cargo de la directora de Salón Look, Julia González, el responsable del área de formación y conocimiento de mercado de Stanpa, Óscar Mateo, actualizará la situación de los mercados de peluquería y estética profesional en España en 2024.

Tras este análisis, Gonzalo Fuster-Fabra impartirá la ponencia 'Salarios, costes y retribución' y le seguirá Sergi Bancells y el peluquero Mikel Luzea.

Durante el evento también se celebrará una mesa redonda que reunirá a Xavier Oriol (Industrias Oriol), Alex Artero (Artero) y Álvaro del Valle (Termosalud) con la moderación de la periodista Marta Jaumandreu.

La innovación tendrá también protagonismo en la ponencia 'Introducción a la IA aplicada al sector de la belleza', impartida por Eric Casas, emprendedor serial e innovador en tecnología e IA.

Finalmente, el Business Meeting se clausurará con una charla sobre el liderazgo y la actitud en la gestión empresarial de la experta en liderazgo consciente, inteligencia emocional y coaching transpersonal María Alonso Blanco.

Salón Look 2025 se celebrará del 17 al 19 de octubre de 2025 en los pabellones 12, 14 y 14.1 de Ifema Madrid con una nueva sectorización; programa de distribuidores VIP, y nuevos contenidos que promoverán una edición dinámica e interactiva para el profesional, ofreciendo un escaparate excepcional para hacer negocios, descubrir novedades, formarse de la mano de expertos y posicionarse en el mercado.