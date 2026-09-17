World Fresh Forum analizará las oportunidades para el sector hortofrutícola en India, Indonesia y Kenia

World Fresh Forum analizará las oportunidades para el sector hortofrutícola español en India. - IFEMA MADRID

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El World Fresh Forum, donde se presentarán las oportunidades de negocio y los retos comerciales que existen en Indonesia, India y Kenia, vuelve a celebrarse un año más en el marco de Fruit Attraction, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Organizado por el Icex España Exportación e Inversiones, Ifema Madrid y Fepex, el Foro celebrará el día 22 de septiembre, a las 9 horas, a través de Zoom, la sesión dedicada a India. Según Icex, la India representa "uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento para el sector hortofrutícola español a medio y largo plazo".

Aunque las exportaciones españolas siguen siendo "reducidas en comparación con otros destinos asiáticos", la combinación del crecimiento de la renta, la urbanización, la expansión de la distribución moderna y la reciente conclusión del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la UE y la India abre un escenario "muy favorable" para las empresas españolas.

En 2025 las exportaciones hortofrutícolas españolas no superaron los 12 millones de euros. No obstante, se observa "un crecimiento constante tanto en volumen como en valor de este flujo comercial".

Las principales oportunidades para el sector se encuentran en los cítricos, kiwis, fruta de hueso o uva de mesa. Sin embargo, las importantes restricciones que hasta ahora existían, tanto arancelarias como regulatorias, hacían de este mercado "un destino complejo para la exportación".

La reciente firma del ALC que se espera que entre en vigor en los próximos meses abrirá nuevas oportunidades en los próximos años. En este webinario se analizarán las condiciones de acceso presentes y futuras al mercado y los principales nichos de oportunidad donde las empresas españolas se deben posicionar.

Durante la feria habrá representantes de los ministerios de agricultura, pesca y alimentación y de economía, comercio y empresa. Y también de la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva Delhi.

La 18ª edición de la feria, que organizada por Ifema Madrid y Fepex se celebrará del 6 al 8 de octubre, prevé unas cifras de participación superiores a 2.500 empresas, 162.000 metros cuadrados de ocupación y alrededor de 121.000 profesionales de más de 150 países, consolidando su posición como "uno de los principales encuentros internacionales del sector".