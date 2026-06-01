Los 13 embalses de Canal de Isabel II contarán con un sistema de alerta temprana para monitorizar la calidad del agua

Archivo - Presa del embalse del Atazar desde el Mirador de El Atazar, a 19 de marzo de 2024, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La red de 13 embalses gestionados por Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid contará con un sistema de alerta temprana destinado a monitorizar la evolución de la calidad del agua, una iniciativa ya aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que contará con una inversión de más de 2,5 millones de euros y un plazo de ejecución de cinco años.

El objetivo final de esta apuesta es generar una "herramienta útil" que ayude a la toma de decisiones operativas rápidas sobre la gestión de las reservas hídricas casi en tiempo real. Para ello, se basará en modelos matemáticas y realizará predicciones "a muy corto plazo", según ha detallado el Gobierno madrileño en un comunicado.

Además, este sistema permitirá analizar parámetros de calidad de agua y de la cantidad almacenada, teniendo en cuenta factores como las características de cada cuenca, las propiedades del suelo o las capacidades de saturación de los terrenos de los embalses.

Así, el sistema podrá prever tanto los efectos de posibles fenómenos que alteren el estado de las presas como las causas que los originan, identificando los patrones de comportamiento esperables en cada situación y permitiendo actuar de forma preventiva y anticipada.

Al mismo tiempo, facilitará la adaptación del proceso de potabilización de agua previo a su consumo y la selección, en cada momento, del punto de captación más adecuado según las condiciones del recurso hídrico.

Canal de Isabel II ya ha llevado a cabo un estudio previo para modelizar en 3D la hidrodinámica y la calidad del agua del embalse de Manzanares El Real. Ahora, con esta iniciativa optimizará y extenderá esta herramienta al resto de infraestructuras e integrará toda la información que proporcione en una plataforma única.