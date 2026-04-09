Unos 170 policías municipales velarán por la seguridad en la IV Fiesta de la Resurrección este sábado en Cibeles

La IV Fiesta de la Resurrección tomará la Plaza de Cibeles este sábado con los Gipsy Kings, Hakuna, Boney y Liz Mitchell - ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PROPAGANDISTAS

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de aproximadamente 170 policías municipales, además de Samur-Protección Civil y agentes de Movilidad, velarán este sábado por la seguridad de los asistentes a la cuarta edición de la Fiesta de la Resurrección, que se celebrará en la Plaza de Cibeles con actuaciones de Gipsy Kings, Boney M y Hakuna Group Music, ha informado la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El evento, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), tiene como objetivo conmemorar, en un ambiente festivo, la Resurrección de Cristo. El año pasado participaron en esta fiesta más de 85.000 personas. "Es una de esas citas que parece que ha venido para quedarse", ha descrito Sanz.

El tráfico será cortado entre las 15.00 y las 22.30 horas en torno a la Plaza de Cibeles, Paseo del Prado, Plaza de la Independencia, entre ella y la calle Cedaceros y Gran Vía entre Alcalá y Hortaleza. Previamente se registrarán cortes de carriles en el entorno de Cibeles desde las 11.00 horas de este viernes por los trabajos de preparación.