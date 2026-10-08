Hasta 18.400 nuevas viviendas protegidas podrán levantarse hasta 2028 en Madrid con el 'sí' de PP, Vox y no adscritos

Archivo - Edificio en construcción en Madrid (España), a 6 de julio de 2020. El precio medio de la vivienda terminada (nueva y usada) en España ha descendido un 1,1% desde el inicio del estado de alarma, según el índice general de la estadística Tinsa IMI - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Hasta 18.400 nuevas viviendas protegidas podrán levantarse hasta 2028 en Madrid con el 'sí' en el Pleno de Cibeles a los dos planes especiales presentados por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, después de haber pasado por Junta de Gobierno.

Los votos de PP, Vox y de los no adscritos (Javier Ortega Smith e Ignacio Ansaldo) han sacado adelante los planes especiales en sesión extraordinaria, con el 'no' de Más Madrid y PSOE. Los dos planes urbanísticos permitirán, en resumen, incrementar la oferta de vivienda protegida en régimen de alquiler en la ciudad en más de 18.400 nuevas viviendas hasta 2028 y facilitar la implantación de otros modos de hospedaje, como apartahoteles, en zonas industriales.

Por el Pleno ha pasado el instrumento de planeamiento para integrar en las Normas Urbanísticas municipales la Ley 3/2024, de 28 de junio, de medidas para la promoción de vivienda protegida de la Comunidad de Madrid, de iniciativa pública y el texto que la modifica posteriormente a través de la Ley 2/2006. El Ayuntamiento aprobó mediante acuerdo de Pleno en octubre de hace dos años la aplicación de la Ley/2024 en el término municipal, que inicialmente flexibilizaba la implantación de vivienda protegida de alquiler durante 15 años en suelo destinado a oficinas.

Carabante ha detallado que, gracias a su aplicación, en 21 meses se han tramitado 5.806 viviendas teniendo en cuenta que 24 meses es el límite inicial que establece la normativa para solicitar la licencia.

MÁS DE 8.100 VIVIENDAS ADICIONALES

El texto regional fue modificado a través de la Ley 2/2026, que extiende el alcance para la construcción de esta modalidad residencial a otros suelos. Esto se traduce en que se permite su implantación en parcelas reservadas a dotacional privado y terciario de hospedaje.

Con esta nueva medida se facilitará la construcción de más de 8.100 viviendas adicionales en Madrid a partir de la aplicación del Plan Especial que se ha aprobado este jueves hasta los próximos dos años, el límite que prorroga la normativa.

Así, más de 4.900 se corresponderían con las que se erigirían en suelo calificado terciario oficinas, más de 3.000 en dotacional privado y más de 130 en terciario de hospedaje. En total, la capital ganaría en cuatro años 14.000 nuevas viviendas dirigidas a los colectivos más necesitados.

EVITAR USO RESIDENCIAL CON INDUSTRIAL

La normativa municipal recoge como novedad establecida en la Ley 2/2026 el incentivo de incrementar hasta un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad en suelos calificados para vivienda protegida sin modificar el planeamiento. En el Plan Especial municipal se aclara que sólo podrá llevarse a cabo en la vivienda colectiva, no en la unifamiliar.

Gracias a esta medida se podrían construir más de 4.400 viviendas adicionales en la capital que, sumadas a las 14.000 calculadas de la iniciativa asociada al cambio de uso alternativo, se elevarían a más de 18.400.

Con el Plan Especial aprobado se busca evitar la convivencia del uso residencial con el industrial, algo incompatible, tal y como establece el modelo de interacción de usos establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (pgou) de 1997, ha resaltado Carabante.

El Plan Especial para la aplicación de la ley regional recibió ocho escritos de alegaciones durante el periodo de información pública. Se estimó una alegación y parcialmente otras tres.

HOSPEDAJE EN ÁMBITO INDUSTRIAL

Urbanismo también ha sacado adelante un segundo Plan Especial para permitir la apertura de cualquier clase de hospedajes, incluidos apartahoteles, pensiones o casas de huéspedes, en ámbitos industriales, donde hasta ahora no era posible.

Para ello, el Gobierno municipal ha modificado el régimen de compatibilidad del uso terciario hospedaje en los ámbitos regulados por la Norma Zonal 9 grado 3º de las Normas Urbanísticas del PGOU, con la finalidad de eliminar la restricción actual que solo permite implantar este uso en la modalidad de hotel.

Esta iniciativa busca incrementar la oferta de hospedaje de corta y media estancia en estas zonas, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones establecidas en el centro de la ciudad y la descentralización del uso terciario de hospedaje que impulsa el Plan Reside.

Esta figura urbanística, argumenta el Gobierno, da continuidad a la estrategia de descentralizar el uso de hospedaje y se alinea con los objetivos del Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad de Madrid 2024-2027. El objetivo pasa por fomentar "un modelo de turismo sostenible que redistribuye el flujo de visitantes y el impacto económico positivo hacia los distritos exteriores, promoviendo la revitalización de estos entornos urbanos".

Tras un estudio de más de 3.000 parcelas en ámbitos industriales o calificadas de uso industrial se concluyó que los ámbitos regulados por el grado 3º de la Norma Zonal 9 y en las parcelas de uso calificado industrial incluidas en ámbitos de uso global no industrial (zonas residenciales o terciarias) podían admitir todas las categorías del uso de hospedaje dado el proceso de terciarización que han experimentado estos ámbitos, con la consecuente pérdida de su carácter industrial.

PARCELAS EN OCHO DISTRITOS

Este Plan Especial afecta a más de 240 parcelas en los distritos de Arganzuela, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Usera, Ciudad Lineal, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas. Se refiere, por ejemplo, a terrenos que se sitúan en el polígono industrial de la carretera de Burgos (Fuencarral-El Pardo), en el barrio del Aeropuerto (Barajas), en la calle Josefa Valcárcel (San Blas-Canillejas), en la calle Costa Rica con M-30 (Chamartín) o en la avenida de Andalucía (Usera).

El uso terciario para hospedaje tiene actualmente limitaciones en los suelos de uso industrial, en los que solo se puede aplicar la modalidad de hotel. Las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 1997 excluyeron cualquier otra modalidad de alojamiento turístico, cuestión que se introdujo con la modificación del Plan General 00/316 de 30 de julio de 2007.

Impide la implantación de otros modos de hospedaje diferentes al hotel en parcelas industriales para frenar el fenómeno de residencias encubiertas, sobre todo tipo lofts, en estos ámbitos. Lo que se había detectado previamente es que se autorizaban como apartamentos turísticos y después se comercializaban fraudulentamente como viviendas, "provocando la pérdida de suelo para actividades económicas y generando pocas garantías de calidad de vida para los residentes".

Urbanismo establece ahora que, mientras los grados 4 y 5 de la Norma Zonal 9 'Actividades económicas' y los ámbitos de planeamiento de uso cualificado industrial de normativa particular se caracterizan por su vocación industrial, los ámbitos regulados por el grado 3º con uso cualificado mixto (industrial en coexistencia con el terciario oficinas) han mostrado un proceso de terciarización, perdiendo su carácter industrial.

Esta circunstancia posibilita suprimir en estas parcelas las cautelas y limitaciones que fija la normativa. El Ayuntamiento podrá estudiar caso por caso, a través del correspondiente planeamiento, otros ámbitos industriales regulados por los grados 4 y 5 de la Norma Zonal 9, que se corresponden con polígonos industriales tradicionales.